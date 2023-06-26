Ожидается, что сегодня могут объявить о новых кадровых решениях.

После пригожинского мятежа в Министерстве обороны Российской Федерации могут объявит о новых кадровых решениях.

Об этом пишет российский Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, ссылаясь на источник. По их данным, сейчас ведет работу сформированная оперативно-следственная группа. "В окружении Шойгу настроения панические. Сам он изолирован. Уже завтра могут объявить о кадровых решениях", - говорится в сообщении от 25 июня.

При этом другие российские издания пишут, что на пост главы Минобороны могут назначить российского генерал-полковника и губерната Тульской области Алексея Дюмина. В период с 1999 по 2007 годы он был охранником Путина.

Видео дня

Мятеж в России: что известно

Напомним, что главарь ЧВК "Вагнер" неоднократно критиковал Шойгу и обвинял его в том, что тот намеренно не дает его наемникам боеприпасы.

В начале июня он заявил, что российские войска обстреляли группы вагнеровцев, когда те выходили из Бахмута, а также заминировали им пути отхода.

Недавно он дал интервью, в котором сказал, что война в Украине была нужна для того, чтобы Шойгу получил звание маршала. Также он обвинил его в "геноциде русского народа".

В тот же день Пригожин заявил, что войска РФ ударили по позициям "вагнеровцев" и начал "марш справедливости" на Москву. В другом обращении он сказал, что Шойгу якобы сбежал из Ростова.

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Сергей Суровикин и первый заместитель начальника российского ГРУ Владимир Алексеев записали к Пригожину обращения с просьбой остановиться. Шойгу все это время молчал и не делал никаких публичных заявлений.

После переговоров с Лукашенко, о которых заявили в Беларуси, главарь ЧВК развернул войска. В Кремле сказали, что он "уйдет в Беларусь", его якобы не будут преследовать.

Вас также могут заинтересовать новости: