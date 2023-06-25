Отмечается, что есть сомнения, что наемники поедут в Беларусь.

Марш главаря частной военной кампании "Вагнер" Евгения Пригожина могли остановить обещаниям. В частности, речь могла идти об увольнении министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу и еще нескольких военных чиновников.

Издание "Украинская правда" пишет, что во время переговоров с "поваром Путина" могли пообещать снятие Шойгу с должности главы минобороны, Герасимова – с должности Генштаба РФ, а также других менее должностных лиц, с которыми конфликтует Пригожин. Отмечается, что именно на этих условиях главарь ЧВК мог развернуть колонны "вагнеровцев".

При этом существуют сомнения, что наемники поедут в Беларусь.

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24 июня 2023 года главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин со своими войсками пошел на Москву. Причиной столь радикального решения стала якобы попытка со стороны министра обороны РФ Сергея Шойгу уничтожить подразделения наемников.

Уже вечером этого же дня Пригожин внезапно развернул своих боевиков провел переговоров с Александром Лукашенко. При этом пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что достигнута договоренность, и уголовное дело против главаря "вагнеровцев" прекратят. Кроме того, наемники должны вернуться в полевые лагеря, а Пригожин уедет в Беларусь.

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