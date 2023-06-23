Главарь вагнеровцев увлекся критикой Шойгу и проболтался об истинных причинах войны.

Полномасштабное вторжение РФ в Украину 24 февраля 2022 года никак не связано с предыдущими 8 годами войны на Донбассе, а продиктовано желанием российской элиты превратить Украину в марионеточное государство с последующим разделом ее экономических активов.

Об этом заявил главарь "Группы Вагнера" Евгений Пригожин в большом интервью, которое опубликовала его пресс-служба.

По словам Пригожина, все 8 лет на Донбассе были взаимные обстрелы между украинским военными и сепаратистами. Он признал, что интенсивность этих обстрелов периодически повышалась и понижалась, но к февралю 2022 года ничего необычного на фронте не происходило.

"Сейчас уже Министерство обороны [РФ] пытается обмануть общественность, пытается обмануть президента и рассказать историю о том, что со стороны Украины была безумная агрессия, и они собирались вместе со всем блоком НАТО на нас напасть. Поэтому спецоперация, так называемая, 24 февраля была начата по совершенно другим причинам", – заявил он.

Комментируя версию Кремля о том, что "спецоперация" была затеяна с целью провести "денацификацию и демилитаризацию" Украины, Пригожин утверждает, что без войны изначально можно было обойтись.

"Насколько я погружён в эту историю, Зеленский, когда стал президентом, был готов к любым договоренностям. Всё, что нужно было сделать [Кремлю], это слезть с Олимпа, пойти и договориться", – заявил главарь наемников.

Второй важнейшей причиной полномасштабного вторжения в Украину Пригожин называет желание Кремля поставить гауляйтером Украины экс-нардепа Виктора Медведчука.

"[Медведчук] ждал, когда придут российские войска, Зеленский убежит, все сложат оружие, и он станет президентом этой Украины. Задача была в материальных активах, которые необходимо будет поделить после того, как они возьмут её под контроль", – говорит Пригожин.

Резюмируя причины вторжения, Пригожин признает, что лозунги о защите "русских людей" на Донбассе по факту свелись к банальному ограблению Украины.

"Наша священная война с теми, кто обижает русский народ, с теми кто его пытается унизить, превратилась просто в рэкет, а вернее в крысятничество, поднятое в ранг закона, в ранг национальной идеологии", – сказал он.

Российские цели войны в Украине

В начале полномасштабного вторжения в Украину Владимир Путин заявил, что война нужна якобы для защиты населения Донбасса, а также для "демилитаризации и денацификации" Украины. Однако заявленные цели в итоге часто критиковались даже российскими военными блогерами.

На днях спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что цель по демилитаризации Украины уже якобы достигнута. Под этим он подразумевает уничтожение украинской военной промышленности, а получение Украиной западного оружия вместо потерянного советского Песков считает проявлением этой "демилитаризации".

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