Он написал на них заявление в Следком РФ.

Главарь российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова в "геноциде русского народа".

Пресс-служба Пригожина опубликовала ответ на вопрос, может ли он подтвердить подлинность заявления в Следственный коммитет Российской Федерации от его имени, которое появилось в сети. Главарь ЧВК заявил, что действительно заявил на них.

"Да, это те самые заявления на Герасимова и Шойгу, согласно которым они должны понести ответственность за геноцид русского народа, убийство десятка тысяч русских граждан и передачу российских территорий врагу. Причем передачу умышленную, точно также, как и убийство русских граждан и геноцид. У Шойгу геноцид по национальному признаку", - сказал Пригожин.

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Вражда между Пригожиным и Минобороны

Как известно, главарь "вагнеровцев" неоднократно обвинял российское Минобороны в том, что они не предоставляют его наемникам достаточно боеприпасов, а также критиковал Шойгу и Герасимова.

В начале лета Шойгу заявил, что все "добровольческие подразделения" должны до 1 июля заключить контракты с министерством. Пригожин отказался и призвал всех, кто не захочет этого делать, присоединиться к "Вагнеру".

Позже российский диктатор Путин поддержал решение Минобороны, однако Пригожин сказал, что его наемники "не готовы снова идти по пути позора".

В последнем интервью Пригожин заявил, что война в Украине была нужна для того, чтобы Шойгу получил звание маршала и вторую звезду героя.

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