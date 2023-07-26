Агрессор планирует выйти из состава МВФ и Международного банка реконструкции и развития.

На фоне полномасштабного вторжения в Украину Россия может отменить свое членство в МВФ и "стеллитах США".

Депутаты КПРФ предложили отменить постановление о членстве агрессора в МВФ. Соответствующий проект решения опубликован на сайте Госдумы. Авторы постановления предлагают денонсировать протокол о вступлении РФ в члены Международного валютного фонда и Международного банка реконструкции и развития, а также Международной ассоциации развития.

Как говорится в документе, данное решение связано это с проводимой "по требованию руководства США и их сателлитов" санкционной политикой МВФ и Международного банка реконструкции.

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Авторы документа отмечают, что членство в МВФ обязывает РФ проводить такую валютную политику, которая лишает ее "валютной самостоятельности" и возможности в ручном режиме повышать или снижать обменный курс рубля, а также обязует привязывать обменный курс рубля к иностранной валюте.

Выход России из МВФ

В марте 2022 года премьер-министр Украины Денис Шмигаль подписал обращение к странам G7 о прекращении членства России и Беларуси в Международном валютном фонде и всех организациях Всемирного банка.

В феврале 2023 года замглавы МИД России Александр Панкин заявил о том, что Россия не будет выходить из МВФ.

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