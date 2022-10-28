Россиянин был мобилизован еще 3 октября.

Пленный российский оккупант Максим Спицин расплакался, когда у него спросили об условиях службы в ВС РФ.

Спицин отметил, что был мобилизован в российскую армию 3 октября.

Россиянин пожаловался, что новобранцам выдали "еще советсткое древнее вооружение, старые бронежилеты еще Чеченской войны".

Видео дня

"По два раза нас возили на стрельбы. На следующий день посадили в КАМАЗы и привезли, как мы уже потом поняли, на территорию Украины. Если привозили завтрак, то сразу говорили: обеда не ждите. Но в основном обед никогда и не привозили", - рассказал оккупант.

По его словам, их сразу бросили на передовую. Спицин добавил, что окопы были неглубокие, а артообстрел начался сразу же.

"Подошла армия Украины. Говорят, выходите и сдавайтесь", - продолжил Спицин.

На вопрос, били ли его украинские военные, оккупант ответил: "Нет, нас кормили. Мы курили. Нам дали конфеты, хлеб, воду", - вспоминает оккупант со слезами.

Россия вербует "свежее мясо" на войну против Украины

Ранее Foreign Policy со ссылкой на источники писал о вербовочной кампании России в Афганистане. Якобы представители РФ связываются со спецназовцами, которые прошли американскую подготовку, для боев в Украине.

Тогда эксперты отмечали, что эти эти силы в целом были некомпетентными и передали страну талибам за считанные недели.

Участилась вербовка Россией и зэков. Заключенных за убийства, изнасилования и торговлю наркотиков сразу перебрасывают на горячие участки фронта.

На начало октября в ЧВК "Вагнера" уже воюет более половины из 8 тысяч завербованных зэков.

Паралельно в России начался осенний призыв в армию. По итогам частичной мобилизации, в армию РФ мобилизировали более 400 тысяч лиц.

Вас также могут заинтересовать новости: