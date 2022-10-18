Кроме того, руководителей предприятий критической инфраструктуры России заставляют направлять своих сотрудников в военкоматы.

По состоянию на начало октября экс-заключенные составляют более половины из 8 тыс. боевиков частной военной компании "Вагнер".

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.

"Российское военно-политическое руководство не прекращает принимать меры по пополнению личным составом подразделений, которые понесли потери на территории Украины", - рассказали в Генштабе.

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В частности, несмотря на предварительное бронирование перечня работников критической инфраструктуры, руководители таких предприятий все же получают планы по мобилизации, которые вынуждены выполнять.

Поэтому они направляют своих сотрудников в военкоматы.

"Продолжается пополнение потерь российских подразделений за счет заключенных. По состоянию на начало октября, из общей восьмитысячной численности боевиков частной военной компании "Вагнер", более половины составляют наемники упомянутой категории", - говорится в сводке.

Вербовка Россией зэков

Кремль начал незаконно привлекать к войне против Украины своих заключенных после громкого поражения под Харьковом. В сентябре появилось видео, как "повар Путина" Пригожин лично призывал зэков участвовать в рядах "вагнеровцев".

Более того, западные эксперты неоднократно замечали растущий дефицит живой силы в России. По состоянию на 14 октября в боях, по подтвержденным данным Генштаба ВСУ, уничтожено уже около 64 300 оккупантов.

Украинская разведка объясняет рекрут зэков в России нехваткой желающих воевать против ВСУ.

Экспертная среда сходится во мнении, что завербованные заключенные качественно не заменят кадровых военных на поле боя.

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