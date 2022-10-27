Накануне Путин заявил о якобы окончании частичной мобилизации.

На заводе в Ярославской области России "Газовые турбины" принудительный набор мобилизованных проходил просто на выходе из предприятия.

Об этом пишет издание "Дождь".

Сотрудники военкоматов заблокировали пути и отлавливали выходящих со смены рабочих.

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Мужчин сверяли со списками и отправляли в автобус, стоящий рядом, а там оформляли им повестки с требованием явиться в военкомат.

Россия вербует "свежее мясо" на войну против Украины

Ранее Foreign Policy со ссылкой на источники писал о вербовочной кампании России в Афганистане. Якобы представители РФ связываются со спецназовцами, которые прошли американскую подготовку, для боев в Украине.

Тогда эксперты отмечали, что эти эти силы в целом были некомпетентными и передали страну талибам за считанные недели.

Участилась вербовка Россией и зэков. Заключенных за убийства, изнасилования и торговлю наркотиков сразу перебрасывают на горячие участки фронта.

На начало октября в ЧВК "Вагнера" уже воюет более половины из 8 тысяч завербованных зэков.

Паралельно в России начался осенний призыв в армию. По итогам частичной мобилизации, в армию РФ мобилизировали более 400 тысяч лиц.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили уже 69 220 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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