Большинство тех, кто соглашаются воевать на территории Украины, являются осужденными за убийства, изнасилования и сбыт наркотиков.

Представители частных военных компаний вербуют заключенных в исправительных учреждениях Ульяновска.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Враг продолжает работу по восполнению потерь. По имеющейся информации, представители частных военных кампаний осуществляют вербовку заключенных в исправительных учреждениях города Ульяновска. Большинство лиц указанной категории, которые соглашаются воевать на территории Украины, являются осужденными за убийства, изнасилования и сбыт наркотических средств", - говорится в сообщении.

Тем временем, на временно захваченную территорию Запорожской области продолжают прибывать российские военнослужащие, мобилизованные неделю назад. Как отмечают в Генштабе, у указанного личного состава отсутствует мотивация и желание участвовать в боевых действиях на территории Украины, фиксируются отдельные случаи дезертирства.

Мобилизация в России

21 сентября Путин в ответ на военные поражения на фронте объявил в России частичную мобилизацию. Однако уже через месяц заявил, что она завершена.

По мнению западных экспертов, ход принудительной мобилизации временно приостановили, чтобы освободить бюрократическую пропускную способность для обычного осеннего призыва.

По данным СМИ, министерство Шойгу собрало минимум 492 тысяч мобилизованных.

Мобилизованных после двухнедельных учений с оружием бросают на самые горячие участки фронта. Среди резервистов отмечается крайне низкая мотивация, фиксируют нередкие случаи бегства солдат из воинских частей.

В российских городах уже появляются сообщения о смерти новобранцев на войне.

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