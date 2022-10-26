Иран помогает россиянам осуществлять этот процесс.

Россия вербует на войну против Украины членов элитного корпуса коммандос Национальной армии Афганистана, которые остались в стране, когда страна пала перед талибами в прошлом году.

Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на многочисленные источники в афганских вооруженных силах и службах безопасности.

Обученная легкая пехота почти 20 лет боролась бок о бок с американскими и другими союзными спецподразделениями против Талибана. Россиян понимает, что эти бойцы могут сыграть решающую роль в достижении Россией своих целей на поле боя в Украине.

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По оценкам издания, в Афганистане и соседних странах осталось от 20 000 до 30 000 афганских добровольцев-коммандос. После прихода к власти табилов было эвакуировано лишь несколько сотен старших офицеров.

США потратили почти $90 млрд на создание и обучение афганских коммандос. Как отмечает FP, эти силы в целом были некомпетентными и передали страну талибам за считанные недели, но всегда имели большое уважение, ведь были воспитанниками морских котиков США и британской специальной авиационной службы.

Афганские коммандос все еще ждут эвакуации в США и Великобританию, но в то же время они остаются легкой добычей для российских вербовщиков. Один из бывших высокопоставленных работников афганской службы безопасности на условиях анонимности подчеркнул, что интеграция коммандос в российские вооруженные силы "изменит правила игры" на поле боя в Украине.

Экс-офицер афганских спецназовцев заявил, что за вербовкой афганских спецназовцев, вероятно, стоит ЧВК "Вагнера".

"Их лучше использовать западным союзникам, чтобы они воевали на стороне украинцев. Они не хотят воевать за русских, потому что русские – враги. Но что еще им делать?"- заявил он.

Несколько бывших коммандос рассказали, что их пытались вербовать через WhatsApp и Signal. Предложение россиян могут принять до 10 000 экс-коммандос.

К вербовке причастен и Иран. По показаниям бывшего капитана коммандос, он лично помог нескольким бывшим коллегам связаться с военкоматом в Тегеране. По его словам, рекрутов переправляли из Афганистана в Иран, а затем в Россию.

"Когда они принимают предложение России, телефоны спецназовцев отключаются. Они действуют очень тайком", - сказал бывший капитан.

Россия вербует зэков на войну в Украине - что известно

Как поверилось, Кремль начал незаконно привлекать к войне против Украины своих заключенных после громкого поражения под Харьковом.

Как сообщает УНИАН, по состоянию на начало октября экс-заключенные составляют более половины из 8 тыс. боевиков частной военной компании "Вагнер". Известно, что "Вагнеровцы" расстреляли уже более 40 завербованных зэков - наказывали тех, кто пытался бежать в сторону украинских войск.

Украинская разведка объясняет рекрут зэков в России нехваткой желающих воевать против ВСУ.

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