Домен заблокировали на основании требования Генпрокуратуры РФ.

В России по требованию Генеральной прокуратуры РФ Роскомнадзор ограничил доступ к домену t.me, который принадлежит мессенджеру Telegram. Запись об ограничении исчезла из реестров спустя несколько часов.

Об этом сообщают россйские СМИ.

Отмечается, что основанием для внесения домена в реестр Роскомнадзора стала ст. 15.3 закона об информации (ограничение доступа к сайтам в интернете, содержащим информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, недостоверную общественно значимую информацию).

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Решение о блокировке домена было принято на основании соответствующего требования Генпрокуратуры России от 29 октября.

При этом в Роскомнадзоре подчеркнули, что блокировка Telegram на территории России полностью исключена.

Примечательно, что спустя несколько часов запись об ограничении доступа к домену исчезла из реестров.

Блокировка интернет-ресурсов в России

В марте 2022 года Роскомнадзор ограничил доступ к соцсети Instagram для пользователей на территории РФ, как того требовала Генпрокуратура РФ. В ведомстве объяснили, что в социальной сети якобы распространяются информационные материалы с "призывами к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих".

Из-за вторжения Росси в Украину многие ресурсы также заявили о блокировке доступа к своему контенту на территории РФ. Так, американская корпорация Monotype закрыла для россиян доступ к своим шрифтам. Речь идет о популярных шрифтах Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica.

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