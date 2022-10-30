В России по требованию Генеральной прокуратуры РФ Роскомнадзор ограничил доступ к домену t.me, который принадлежит мессенджеру Telegram. Запись об ограничении исчезла из реестров спустя несколько часов.
Об этом сообщают россйские СМИ.
Отмечается, что основанием для внесения домена в реестр Роскомнадзора стала ст. 15.3 закона об информации (ограничение доступа к сайтам в интернете, содержащим информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, недостоверную общественно значимую информацию).
Решение о блокировке домена было принято на основании соответствующего требования Генпрокуратуры России от 29 октября.
При этом в Роскомнадзоре подчеркнули, что блокировка Telegram на территории России полностью исключена.
Примечательно, что спустя несколько часов запись об ограничении доступа к домену исчезла из реестров.
Блокировка интернет-ресурсов в России
В марте 2022 года Роскомнадзор ограничил доступ к соцсети Instagram для пользователей на территории РФ, как того требовала Генпрокуратура РФ. В ведомстве объяснили, что в социальной сети якобы распространяются информационные материалы с "призывами к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих".
Из-за вторжения Росси в Украину многие ресурсы также заявили о блокировке доступа к своему контенту на территории РФ. Так, американская корпорация Monotype закрыла для россиян доступ к своим шрифтам. Речь идет о популярных шрифтах Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica.