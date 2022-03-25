Свою оценку ходу боевых действий Медведев давать отказался.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что война против Украины идет "по плану Путина".

Об этом он заявил в интервью пропагандистам из РИА Новости.

Свою оценку ходу боевых действий Медведев давать отказался, а просто процитировал российского президента, когда тот оправдывал полномасштабное наступление на Украину.

По словам Медведева, "спецоперация" в Украине продлится до достижения поставленных Путиным "целей".

"Эти цели касаются будущего Украины, статуса Украины как нейтрального государства. Государства, которое не является милитаризованным. И государства, которое является нашим нормальным соседом. (Государства, которое - ред.) должно быть нашим нормальным соседом. Поэтому к достижениям по результатам "демилитаризации" и "денацификации" Украины "спецоперация" должна соответственно продолжаться, как это было задумано президентом страны", - заявил Медведев.

С начала вторжения России оккупационным войскам не удалось блицкригом захватить Киев. В связи с чем противник сосредоточился на бомбардировках населенных пунктов, терроризируя местное население.

Наблюдаются большие проблемы в логистике, подвозе продовольствия и топлива для войск РФ.

Кроме того, Россия понесла большие потери в живой силе, что побудило Путина обращаться за помощью в пополнении наступательного состава к странам ОДКБ и Сирии.

Тем не менее оккупанты не отказались от захвата Киева и продолжают активные бои в окрестностях столицы.

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