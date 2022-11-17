Неожиданным для российского президента были жесткие заявление Китая и Индии по ядерному оружию.

Российский президент Владимир Путин нанесением массированных ударов по Украине 15 ноября пытался доказать миру, что готов проводить агрессивную политику запугивания.

Как рассказал экс-глава Службы внешней разведки генерал армии Николай Маломуж в эфире FREEDOM, Путин продолжает пытаться формировать новый миропорядок, в том числе в вопросах нацбезопасности.

"Концепция России (русский мир - ред.) не воспринимается никем. Это было проговорено даже в резолюции (глав G20 - ред.). И Путин в ответ даже своим партнерам (Китаю и Индии) показал, что будет продолжать очень мощный шантаж мира... Он это приурочил к саммиту", - считает Маломуж.

Также глава Кремля вполне мог мстить за потерю Херсона - единственного областного центра в Украине, который контролировали ВС РФ после вторжения 24 февраля.

"Второй момент - это Херсон. Херсон был системным провалом Путина, большим военно-политическим стратегическим провалом. Это ударило по амбициям Путина. Он посмотрел на оценки по Украине, по общественному недовольству. Он это не смог пережить и постарался каким-либо способом отомстить. Он не только неадекватный в некоторых отношениях, но и мстительный", - объяснил генерал.

По словам Маломужа, Путин хочет быть глобальным играком, но его не принимают. Неожиданным для российского президента были жесткие заявление Китая и Индии по ядерному оружию.

Вместе с тем Запад выступает за дипломатическое урегулирование, но тоже не принимает ультиматумов Москвы - все страны за вывод российских войск на границы 1991 года и выплату репараций.

Отвечая на вопрос, как Запад может отреагировать на эскалацию со стороны России, Маломуж допустил поставки Украине дальнобойной высокоточной артиллерии, а также вооружения, которое поможет ВСУ не утратить наступательный потенциал осенью и зимой.

Массированный удар России по Украине 15 ноября

Вчера, 15 ноября, Россия осуществила массированную ракетную атаку по Украине. Оккупанты выпустили по Украине более 90 ракет, 73 из них сбила ПВО. Также сбито 10 "шахедов".

Отдельно, в столице сбили 4 вражеские ракеты, в то же время зафиксировано попадание в три жилых дома, один человек погиб.

Из-за массированной ракетной атаки поражено около 15 энергетических объектов в различных областях. Отключено более 7 млн абонентов в 17 областях и Киеве.

Энергетики начали экстренные отключения света почти по всей Украине. В Офисе президента ситуацию назвали "критической".

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что это самый массированный обстрел энергосистемы с начала войны. По его словам, эта атака может иметь влияние не только на энергосистему Украины, но и на энергосистемы некоторых стран-соседей.

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