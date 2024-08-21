При этом, о начале полномасштабного вторжения РФ в Украину местные предпочитают не говорить, мол, раньше "просто стреляли", а политика их не интересует.

В Курской области РФ, в которую подразделения ВСУ вошли 6 августа, для оказания помощи местному населению создана военная комендатура - с жителями города Суджа общались журналисты "Радио Свобода".

Один из них, пенсионер по имени Владислав, рассказал, что не выехал из поселка из-за своего 47-летнего сына – инвалида 1-й группы, который не может передвигаться. Во время общения с представителем СМИ пенсионер рассказал, что украинцы привезли местным жителям "сумской хлеб".

"Мы десять дней хлеб не видели", - сказал Владислав.

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Россиянин Сергей рассказал, что приехал в Суджу 8 августа за супругой, но выехать они уже не смогли, а другая жительница поселка - пенсионерка Алла Александровна – утверждает, что понятия не имела о начале войны. По ее словам, власть бросила женщин, детей, стариков на произвол судьбы. Она поясняет, что одинока, у нее нет личного транспорта и уехать куда-то не может. "Я... делала консервацию... Хорошо, что украинцы привезли воды… Мы без воды сидели целую неделю. Ни света, ни воды, ни газа – ничего", — сказала она.

Как утверждает часть россиян, они сожалеют о войне и "не понимают", как она началась. В частности, женщина лет 80-ти рассказала журналистам, что раньше местные жители регулярно посещали украинские рынки и магазины - ездили за продуктами. Это было вполне реально, так как из Курской области в Украину постоянно курсировал рейсовый автобус. В свою очередь, по словам пенсионерки, украинцы возили продукты в Суджу, которыми торговали на местном базаре.

"Ездили, общались, а теперь…", — констатирует старушка.

Жители Суджи также говорят, что "их разменяли", а у них есть "чувство собственного достоинства". Они заверяют, что в населенном пункте, остается достаточно много людей, в том числе – дети.

При этом почти все утверждают: война с Украиной началась 6 августа 2024 года – с событий, которые отразились непосредственно на их собственном благополучии. Про начало полномасштабного вторжения РФ в Украину (конец февраля 2022 года) они предпочитают не говорить, мол, раньше "просто стреляли", а политика их не интересует.

По словам украинских военных, российские оккупанты постоянно наносят удары по своим же населенным пунктам, от чего страдают местные жители. Силы обороны помогают россиянам, которые не успели (не смогли) эвакуироваться, — обеспечивают продуктами питания, бутилированной питьевой водой. Также в населенном пункте возобновлена подача технической воды.

Прием жителей, которые нуждаются в медицинской помощи, осуществляют военные украинские медики. В частности, выдают пациентам необходимые лекарства. Так, за один день в "медпункт" пришло более десятка человек, в их числе – женщина, получившая осколочное ранение.

Операция в Курской области

ВСУ с начала военной операции на Курщине взяли под контроль уже более 90 населенных пунктов страны-агрессора - более 1250 кв км территории. СМИ пишут, что оккупационные войска получили от Путина приказ освободить Курскую область до 1 октября. При этом отмечается, что их задача - сделать это, не снимая силы с ключевых участков, где РФ ведет наступление, прежде всего на Покровском и Торецком направлениях.

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