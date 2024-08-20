По крайней мере, в один из этих мифов свято верили на Западе и, кажется, верят до сих пор.

Вследствие украинского прорыва в Курской области лопнули многочисленные информационные пузыри Владимира Путина, которые Кремль строил десятилетиями, пишут журналисты Foreign Policy.

Первым пузырем журналисты называют десятилетнюю пропаганду Кремля о катастрофической угрозе от Украины. Издание отмечает, что несмотря на подобные тезисы, на фоне наступления не было никакого общественного резонанса: ни стихийного формирования ополчений, ни длинных очередей добровольцев в призывные пункты.

"Сейчас российским военным предлагают абсурдно огромные бонусы за контракт, которые превышают среднюю годовую зарплату россиянина. Иначе не было бы желающих вообще. Никакие пылкие речи не сплотили россиян на защиту Родины, Кремль даже не приказал проводить всеобщую мобилизацию, чтобы отразить вторжение. Между тем главный представитель российского правительства Дмитрий Песков даже не побеспокоился прервать свой отпуск", - отмечают журналисты.

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Зато пишет издание, общество объединилось не против "нацистов" из Киева, а против собственного правительства. Больше всего выступают против жители Курской области и матери призывников, которые призывают власть вернуть своих сыновей-срочников из зоны боевых действий.

"Второй пузырь - это имидж Путина как авторитарного лидера, который построен на силе, порядке и обещании снова сделать Россию великой. Его очевидная неспособность защитить границы страны делает Путина, который связал свое правление с восстановлением утраченной российской империи, выглядит слабостью", - отмечают журналисты.

Третий пузырь, который лопнул Украина, когда перенесла войну на территорию РФ, является нарратив Кремля об эскалации войны. Якобы от исхода войны зависит существование России. Однако, РФ не обратилась за помощью к собственному оборонному альянсу (ОДКБ), что должна была бы сделать в случае того, если бы ее существование было под угрозой.

"В 2016 году Путин печально заявил, что границы России нигде не заканчиваются. Сегодня оказалось, что они также не начинаются с какой-то конкретной точки. Пока что каждая из угроз Путина, включая ядерную, оказывается пустой - даже фактическая граница России не кажется "красной линией". Таким образом, еще один пузырь, который лопнул Курск, - это западная теория эскалации и красных линий, которые заставляют Россию выглядеть гораздо сильнее и решительнее, чем она есть на самом деле", - заключают журналисты.

Операция в Курской области: последние новости

Аналитик немецкого издания BILD Юлиан Рёпке отмечает, что после уничтожения мостов через реку Сейм в Курской области ВСУ осталось пройти еще 2,6 км, чтобы замкнуть условный "котел" для российских войск в Глушковском районе.

Между тем военный эксперт Александр Коваленко считает, что зона контроля в Курской области не станет стационарной линией боестолкновения и будет расширяться в пользу Украины.

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