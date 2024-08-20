Это произошло в Кореневском районе.

Российские захватчики из 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты понесли значительные потери в Курской области.

Об этом пишет связанный с оккупантами из российской группировки войск "Север" Telegram-канал "Северный". По их данным, большое количество военных погибли и получили ранения возле населенного пункта Каучук в Кореневском районе области.

"С 810 бригады сообщают, что они попали в замес в лесном массиве возле Каучука. Много 200 и 300. Отомстим", - говорится в сообщении Z-канала. Видео дня

Бои в Курской области

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленський сообщил, что под контролем Вооруженных сил страны находится более 1250 квадратных километров российской территории, а также 92 населенных пункта.

Также он назвал наступление на Россию крупнейшей инвестицией в процесс освобождения украинцев, которые находятся в российском плену.

В Министерстве обороны РФ сегодня сообщили о создании группировок войск "Белгород", "Курск" и "Брянск", которые теперь будут отвечать "за защиту граждан и территорий от атак дронов и других средств нападения".

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