Женщина хвасталась своим поступком перед подругой, но та позвонила в полицию.

В Приморском крае РФ пьяная мама попыталась убить своего двухлетнего сына, пока он спал. Все это она снимала на видео и присылала подруге.

Как сообщает Телеграм-кана SHOT, Елизавета А. из города Большой Камень порезала спину малышу разбитой бутылкой и решила "похвастаться" этим своей подруге: сняла видео и отправила ей. Та ужаснулась и сразу позвонила полицейским.

"Пьяная мать в этот момент планировала продолжать издеваться над сыном, но ей помешали оперативники. В конце концов женщину задержали. Оказалось, что девушка воспитывала мальчика сама, отец ребенка покинул его вместе с матерью еще во время беременности. При этом Елизавета до этого несколько раз пыталась избавиться от мальчика", - пишет канал.

Внимание! Видео содержит сцены насилия

Женщину задержали. За издевательство над сыном ей грозит до 20 лет заключения. В ближайшее время горе-матери будет избрана мера пресечения.

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