Кроме ребенка, к 18-летнему возрасту подозреваемая успела получить две судимости.

18-летняя россиянка сняла много лесбийского порно со своей трехмесячной дочкой та слила все в сеть. Ей грозит до 10 лет колонии.

Как сообщает Телеграм-канал Shot, трэш-история произошла в городе Новая Ляля Свердловской области. Ученица вечерней школы Катя до 18 лет успела родить дочь. Когда ребенку было всего три месяца, у молодой мамы "поехала крыша": она начала заниматься с дочерью лесбиянством и снимать все это на камеру.

"Всего было снято 16 эпизодов. На этом Катя не остановилась: все, что снимала, она выложила в интернет", - пишет канал.

Видео дня

В 15-летнем возрасте Катю судили за причинение легкого вреда здоровью. В 16 лет - за кражу. Сейчас на нее возбуждено уголовное дело за изготовление порнографии с несовершеннолетним, ей грозит до 10 лет колонии.

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В России постоянно происходят странные события. Например, несколько недель назад в Воронеже россиянка с арбалетом забаррикадировала подъезд жилой многоэтажки. Причиной инцидента стала замена лифтов.

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