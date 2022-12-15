Несовершеннолетняя девушка рассказала, что мама заставляла ее делать все это время.

Москвичка на протяжении трех лет продавала собственную 17-летнюю дочь. Девочка пожаловалась в соцзащиту только сейчас.

Как сообщает российский Телеграм-канал "База", девушка обратилась в Департамент труда и соцзащиты Москвы после ссоры в семье. По словам девушки, мать с 14 лет продает ее мужчинам и даже снимает для дочери квартиры в разных районах, чтобы она жила там одна.

"Но последней каплей, как рассказала Анна, стала БДСМ-фотосессия, которую ей попыталась устроить женщина", - отмечает канал.

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По версии девушки, ее мать сама занимается проституцией. Горе-мать отвергает все обвинения. Она уверяет, что показания дочери - клевета, поскольку у них просто сложные отношения. Мать заявила, что ее дочь работает моделью и подрабатывает официанткой. Следователи проводят проверку, матери и дочери устроили очную ставку.

Неадекватные россиянки: самые интересные новости

Ранее во Владимирской области России мать заставляла дочь повеситься за то, что та встречается с украинцем.

В то же время в Ставропольском крае мать "мобика" сообщила в полицию, что ее сын вернулся домой, перестрелял всю семью и взял в заложники отца. Как оказалось потом, женщина просто слишком увлеклась алкоголем.

Впрочем, некоторые россиянки отмечаются и за рубежом. В частности, в Бад-Висзее (Германия) агрессивная россиянка на детской площадке набросилась на украинцев. Женщина без причины ругала двухлетнего мальчика и его маму, сопровождая свою истерику угрозами и обвинениями.

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