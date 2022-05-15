Флагман Черноморского флота "Москва" был поражен двумя украинскими противокорабельными ракетами "Нептун" 13 апреля.

Опубликована запись последней передачи на подбитом Украиной российском крейсере "Москва".

Судя по записи, корабль был поражен в корпус, вследствие чего образовались пробоины, как объяснил это член экипажа.

"Москва" 1-й, две пробоины, винт стал, зарылся, крен 30 градусов, ляжет на бок, подтверждаю – пробоина ниже ватерлинии, мостик отрезан – молчит, проводим пассивное спасение экипажа", - докладывает русский оккупант о нескольких попаданиях в судно.

Флагман Черноморского флота "Москва" был поражен двумя украинскими противокорабельными ракетами "Нептун" 13 апреля.

По данным СМИ, в то время на судне находились сотни моряков, в том числе срочников.

Мать одного из погибших членов экипажа рассказала, что русские тогда направлялись на высадку десанта в Одессе.

Россия скрывает настоящие потери в результате потопления крейсера; российское командование также отвергает, что судно было поражено Украиной.

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