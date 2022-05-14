Крейсер "Москва" был поражен 13 апреля двумя противокорабельными ракетами типа "Нептун" украинского производства.

Черноморский флот РФ в оккупированном Крыму получил новый флагман вместо потопленного Украиной ракетного крейсера "Москва".

Об этом сообщил в Facebook украинский журналист Роман Цимбалюк.

Теперь флагманом ЧФ России будет фрегат "Адмирал Макаров".

"Командование Черноморского флота приняло решение о назначении нового флагмана вместо уничтоженного 14 апреля ракетного крейсера "Москва". Им стал фрегат проекта 11356Р "Адмирал Макаров", на котором на данный момент развернута оперативная группа ЧФ", - пишет Цимбалюк.

Командование флота готово к тому, что "Адмирал Макаров" может повторить судьбу "Москвы", добавил журналист. В таком случае эстафета быть флагманом Черноморского флота перейдет фрегату "Адмирал Эссен".

Фрегаты "Адмирал Макаров", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Григорьевич"

"Адмирал Макаров" - вступил в строй в 2017 году, это последний из трех кораблей проекта 11356Р, который был разработан в конце 2000-х годов, как дальнейшее развитие советского проекта 1135 "Буревестник".

Все три фрегата проекта 11356Р Кремль сконцентрировал именно в Черном море и после ракетного крейсера "Москва" именно они являются самыми мощными военными кораблями РФ в акватории. Все они носят имена адмиралов дореволюционной России: "Адмирал Григорьевич", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров".

По неподтвержденной информации, еще 3 апреля "Адмирал Эссен" был обстрелян ракетным комплексом "Нептун" одной ракетой, которая была зафиксирована противовоздушной обороной корабля только на подлете, но подбита на незначительном расстоянии. Обломки противокорабельной ракеты причинили повреждения и корабль вышел из зоны проведения операции.

5 или 6 мая удар "Нептуна" по фрегату "Адмирал Макаров", по пока неподтвержденной информации, был успешнее. Сообщается о пожаре и направлении в район акватории спасательных судов, что может свидетельствовать о том, что фрегат потерял ход.

Как сообщал УНИАН, крейсер "Москва" был поражен 13 апреля двумя противокорабельными ракетами типа "Нептун" украинского производства.

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