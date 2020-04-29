Россияне на балконах протестовали против "цифрового ГУЛАГа" Путина (видео)
Россияне во время изоляции устроили антиправительственный митинг с плакатами.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Граждане массово выходили на свои балконы. Акция проходила в нескольких городах России. Кто-то выступает за освобождение политзаключенных, кто-то – за окончание карантина, а кто-то – против действующего руководства Кремля.
Активисты говорят, что власть использует пандемию, чтобы нарушать права человека и продвигать непопулярные реформы, среди которых, например, продление президентского срока.
Как сообщал УНИАН, в России карантин продлен по 11 мая.
«С учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно при строгом соблюдении профилактических мер, принятых сейчас в регионах», - сказал Путин.