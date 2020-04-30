В России количество инфицированных COVID-19 превысило 100 тысяч человек

Умерли 1073 человека.

В России количество инфицированных коронавирусом превысило 100 тыс. человек.

Об этом УНИАН сообщили в оперативном штабе РФ по борьбе с вирусом.

«Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 106 498 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1073 летальных исхода, выздоровели 11 619 человек», - говорится в сообщении.

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За последние сутки в России подтверждено 7099 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 39,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 101 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 1333 человека.

Больше всего инфицировано в Москве – 3093, Московской области – 793, Санкт-Петербурге – 336.

Как сообщал ранее УНИАН, москвича с коронавирусом оштрафовали на четыре тысячи рублей за то, что его здоровый брат-близнец нарушил карантин, пока он находится дома с родителями.