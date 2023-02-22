Возле стадиона разместили установку ПВО.

Тысячи россиян собрались на концерт в "Лужниках", посвященный годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину. Возле стадиона заметили установку ПВО.

На стадионе много патриотической символики - триколоры, гербы СССР, флаги советских воинских подразделений с лозунгом "Смерть немецким захватчикам". Вместе с тем символика Z отсутствует, отмечает издание "Можем объяснить".

На концерте выступили любимчики путинского режима - среди прочего группа "Любэ" с песней "Солдат".

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Также на сцене прозвучала песня "Триста тридцать три", в которой есть слова "На машине свастика, за рулем укроп. По полю, по полюшку на колесах гроб". По утверждению автора, песня посвящена российским артиллеристам, находящимся в зоне боевых действий в Украине.

Пригласили в качестве артистов и самих оккупантов, убивавших украинцев. Например, сержант Николай Романенко исполнил рэп вместе с ансамблем Александрова по мотивам советской "Катюши".

Пропагандисты придумали и "душераздирающую" историю, как оккупант с позывным "Ангел", разрушая Мариуполь, вывез оттуда якобы 367 детей. На сцену пригласили и "тех самых" детей, которые, по замыслу сценаристов, обнимали "Ангела" и благодарили за "спасение".

Война в Украине - хронология событий

Россия решилась на широкомасштабное вторжение в Украину утром 24 февраля, начав с бомбардировок Киева, Харькова, Львова и других больших городов.

Российские танки буквально прорвали украинскую границу в районе Беларуси. Многие города попали под временную оккупацию, в том числе часть Киевской области.

В ночном обращении, которое предшествовало военной интервенции, Путин назвал войну "спецоперацией" по "денацификации" и "демилитаризации" Украины.

Уже весной разгромленные российские группировки вынуждены были оставить Киевскую, Сумскую и Черниговскую области, а в сентябре - в ходе контрнаступления ВСУ - россияне бежали из Харьковской области.

Западные СМИ писали, что Путин хотел взять Киев за два дня, потом - за несколько месяцев, но Россия недооценила ВСУ.

На освобожденных территориях правоохранители фиксируют факты совершения Россией военных преступлений: пыток гражданских, жестоких убийств местных жителей, в том числе детей; находят массовые захоронения.

Сейчас активные бои идут в основном на Донецком направлении.

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