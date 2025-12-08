Супруги воспитывали двоих детей.

Жена украинского певца Михаила Клименко, который умер после борьбы с туберкулезным менингитом, впервые прокомментировала смерть любимого.

Александра Норова, которая вместе с ним создала группу ADAM и воспитывала двоих детей, опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок с одной из совместных фотосессий супругов, подписав его трогательными словами:

"Миша, мой Миша, мой Мишель, я благодарю Бога за эту любовь, которую подарил нам с тобой. Я благодарю тебя за эти невероятные песни о нашей любви. Они - навсегда, ты - навсегда! Каждая песня ADAM - наша, это наша с тобой жизнь, каждое слово - из жизни, из невероятно тонкого чувства любви, красивой и чистой. Я тебя благодарю, благодарю... Назавжди і не втекти. З тобою я. Зі мною ти".

В комментариях семье умершего артиста выражают соболезнования, среди комментаторов есть и известные украинские звезды - рэперша Алена Алена, шоумен Анатолий Анатолич, блогерша Рамина, певицы Оля Цибульская, Таянна и Мика Ньютон и другие.

Видео дня

Как сообщал УНИАН, Михаил Клименко, основатель и фронтмен группы ADAM, умер 7 декабря. Ему было 38 лет. Причиной смерти стал тяжелый недуг - туберкулезный менингит. В последние месяцы он проходил лечение, находился в больнице и впоследствии оказался в коме, из которой, к сожалению, не вышел.

Церемония прощания с артистом состоится во вторник, 9 декабря, в 10:00 в Национальной филармонии Украины в Киеве. Похороны запланированы в селе Лубянка Бучанского района Киевской области.

