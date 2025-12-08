'Такая же история, как в Покровске': ветеран предупредил об угрозе на Харьковщине

Силы обороны Украины действительно имеют успехи в Купянске. Такое мнение высказал Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра в эфире на Radio NV.

"Но что меня очень бесит, когда там употребляют термин "зачистка". Это не о зачистке, это именно о штурмовых действиях, выбивание врага из той части города, которую он занял и несколько недель держит. Но в целом там такая же история, как в Покровске. Доигрались до того, что россияне зашли в город. А дальше в городе в ходе уличных боев смогли сначала остановить, а дальше перешли к контрударам", - сказал Дикий.

Также он рассказал о ситуации в Покровске. По словам эксперта, на этом направлении сформировалась большая "килл-зона", в которой перемешаны одновременно украинские и российские силы.

"Когда обе стороны прячутся по норам и выползают убивать друг друга, преимущественно FPV-дронами...И так однозначно определять где чья территория так просто не получается, она одновременно наша и не наша. Поэтому есть реально и угроза окружения отдельных подразделений. И при такой войне эту угрозу трудно иногда идентифицировать. А с другой стороны, речь отнюдь не идет о каком-то большом котле. Потому что при такой войне нет места для больших котлов. Оно все решается на маленьких участках, которые переходят из рук в руки", - пояснил Дикий.

Ранее группировка войск "Восток" сообщила, что Силы обороны Украины проводят поиск и ликвидацию россиян в Покровске. Тогда как в Мирнограде, по данным группировки, украинские защитники сдерживают врага на подступах к городу. Кроме того, Силы обороны организуют дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград.

Между тем DeepState пишет, что российские оккупанты ранее имели продвижение в Донецкой и Запорожской областях. В частности РФ продвинулась неподалеку Ямполя, а также возле села Сладкое на Гуляйпольском направлении.

