Целью такой встречи является поддержка единства Украины в сложный момент.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер примет президента Украины Владимира Зеленского и его французского и немецкого коллег в Лондоне, ведь страны Европы хотят поддержать Киев на фоне растущего давления со стороны США для заключения мирного соглашения с Россией, пишет Financial Times.

Отмечается, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц прибудут на встречу сегодня, 8 декабря, на Даунинг-стрит, чтобы выразить поддержку Зеленскому на фоне опасений, что США могут попытаться заставить Киев согласиться на несправедливый мир, в котором значительную роль сыграла РФ.

В то же время 7 декабря президент США Дональд Трамп высказал предположение, что президент Украины задерживает заключение соглашения и даже не "прочитал" последний план.

Видео дня

"Европейские опасения относительно позиции США усилились после опубликования стратегии национальной безопасности США, в которой европейских чиновников обвиняют в препятствовании заключению мирного соглашения. В стратегии указано, что "основным интересом" США является "быстрое" прекращение боевых действий и "восстановление стратегической стабильности с Россией"", - добавляют в издании.

В свою очередь согласно сообщению Даунинг-стрит, 7 декабря Стармер разговаривал с премьер-министром Нидерландов Диком Шуфом, после чего оба подтвердили "необходимость постоянной международной поддержки обороны Украины".

По словам представителя Елисейского дворца, целью встречи европейских лидеров с Владимиром Зеленским является поддержка единства Украины в сложный момент.

Он добавил, что переговоры будут направлены на "консолидацию" европейско-украинской позиции относительно условий мира, которые "позволят нам достичь согласия с американцами на прочной основе".

"Важно, чтобы американцы услышали от украинцев, что возможно, а что - нет", - сказал представитель.

Также ожидается, что президент Украины проинформирует других лидеров о последних переговорах между украинскими и американскими чиновниками. Кроме того, Мерц расскажет своим коллегам об оппозиции Бельгии относительно планов ЕС по использованию замороженных российских активов после встречи с премьер-министром страны Бартом Де Вевером.

"Инициатива, к которой Великобритания предложила присоединиться и которую лидеры ЕС обсудят на саммите 18-19 декабря, предусматривает использование замороженных российских суверенных активов, хранящихся в Европе, для привлечения займа для Украины с целью финансирования ее военных и бюджетных нужд", - напомнили в FT.

В то же время во время переговоров на Даунинг-стрит Мерц также должен выразить обеспокоенность тем, что Германия может в конечном итоге покрыть большую часть расходов на поддержку Украины в следующем году, учитывая финансовые ограничения Франции и Великобритании.

Также Зеленский, вероятно, поинтересуется возможностью получения дополнительной военной и финансовой помощи у партнеров.

"Мы продолжаем работать с нашими партнерами, чтобы в ответ на эти атаки усилить нашу оборону. Приоритет четкий: больше систем противовоздушной обороны и ракет, а также больше поддержки для наших защитников", - говорил ранее глава государства.

Встреча европейских лидеров в Лондоне - что известно

Как писал УНИАН, в понедельник лидеры Франции, Германии и Великобритании встретятся с Зеленским, чтобы обсудить усилия США по достижению мирного соглашения. Проведение такой встречи анонсировал Эммануэль Макрон, который отметил, что страны Европы "должны продолжать давить на Россию, чтобы заставить ее выбрать мир".

В то же время представитель кабинета министров Великобритании Пэт Макфадден рассказал, что будут обсуждать на встрече с Зеленским. По его словам, ключевой момент мирных переговоров - выработать решение, которое защитит Украину от возможной будущей российской агрессии.

"Все хотят, чтобы война закончилась, но закончилась таким образом, чтобы Украина получила свободу выбора в будущем. Это означает справедливое окончание войны, а также гарантии безопасности для Украины в будущем, а не создание абсолютно беззубой организации, неспособной определять свое будущее", - добавил Макфадден.

Вас также могут заинтересовать новости: