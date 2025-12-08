В то же время военные имеют возможность переправляться через эту дамбу.

Армия России занялась системными ударами по украинской инфраструктуре. Такое мнение высказал Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра в эфире на Radio NV.

"Это не только уже не случайные прилеты, но это даже не отдельные прилеты. Это именно кампания по обескровливанию нашей гражданской инфраструктуры", - сказал Дикий.

Он добавил, что российская атака по Печенежской дамбе могла иметь целью повлиять на гражданское население окружающих территорий, в частности Харькова, а не на военный контингент.

"Здесь два в одном. Логистическое значение этой дамбы я бы не недооценивал. При том, как раз даже не так для военных, у которых есть спецтранспорт, разные способы переправляться. А там же эта дамба логистическая и для гражданского населения. Там если не в масштабах Харькова, то может быть локальная гуманитарная катастрофа для всех громад, которые прилегают к водохранилищу", - добавил Дикий.

Удар по Печенежской дамбе: что известно

7 декабря стало известно, что РФ нанесла удар по плотине Печенежского водохранилища в Харьковской области. Местные власти сообщили, что в результате атаки движение по дорожному полотну Печенежской плотины прекращено.

В 16 армейском корпусе ВСУ прокомментировали попытки РФ уничтожить Печенежскую дамбу. Там отметили, что эта дамба находится под ударами РФ уже длительное время. На фоне этого, Украина проработала запасные маршруты движения на случай поражения дамбы, которые сейчас полностью позволяют обеспечить необходимую логистику.

В то же время там сообщили, что эта дамба является критически важным объектом, который обеспечивает водоснабжение, экосистемную стабильность и безопасность десятков населенных пунктов Харьковщины.

