Не все понимают, за что платят, когда видят в платежке пункт "обслуживание придомовой территории", к примеру, в Киеве или в других населенных пунктах Украины.

Адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова объяснила УНИАН, какие услуги входят в обслуживание придомовой территории, раскрыла еще некоторые важные детали относительно коммунальных услуг, а также указала на то, что можно и запрещено делать возле многоквартирных домов.

Что входит в обслуживание придомовой территории?

В Украине есть "Правила содержания жилых домов и придомовых территорий", которыми предусмотрен ряд услуг по обслуживанию придомовой территории. В частности, к обслуживанию такой территории входит уборка, а также различные виды ремонтных работ, к примеру:

Ямочные ремонты дорог и тротуаров.

Ремонты ограждений и лавочек, принадлежностей, расположенных на детских площадках.

Также в обслуживание придомовой территории входит покраска скамеек и ограждений и посыпка песком тротуаров и дорог во время гололеда.

Что входит в уборку придомовой территории?

На придомовой территории должны убирать тротуары и дорогу. Убираются также зоны для отдыха, детские площадки и территории с зелеными насаждениями. То, что невозможно убрать специальной техникой, должно убираться руками.

Сколько метров считается придомовая территория?

Размер придомовой территории зависит, в частности, от генерального плана конкретного населенного пункта и землеустроительной документации (в ней прописано, какой общий размер участка и какая площадь дома). В каждом отдельном случае придомовая территория рассчитывается индивидуально.

Даже в Киеве площадь придомовой территории одинаковых домов может отличаться. Минимальные и максимальные размеры такой территории на законодательном уровне не установлены.

Кто имеет право парковаться на придомовой территории?

Приоритетное право на парковку на придомовой территории имеют ее совладельцы и их гости. Но, если территория не закрыта, то там припарковаться может любой, и наказание за это не предусмотрено законодательством. Однако человека могут наказать, если он нарушил правила дорожного движения - неправильно припарковался, и его машина мешает движению других транспортных средств.

Чтобы сохранить для себя паркоместа, совладельцы многоквартирного дома могут провести общее собрание и принять решение об ограждении своей придомовой территории и установке шлагбаума. Таким образом на придомовую территорию не смогут попасть посторонние лица.

Кому принадлежит придомовая территория многоквартирного дома, и кто обязан содержать в надлежащем состоянии дом и сооружения?

Придомовая территория принадлежит совладельцам многоквартирного дома, и они могут подписать договор с жилищно-эксплуатационной компанией или управляющей компанией, которая будет заниматься обслуживанием и дома, и его территории, или создать объединение совладельцев многоквартирного дома, которое возьмется за решение этих вопросов.

Как рассчитывается плата за содержание дома?

Плата за содержание дома зависит от площади жилья, которым владеет лицо, а также от тарифа за такую услугу, который установили ЖЭК, управляющая компания или ОСМД. Чтобы рассчитать стоимость содержания дома, нужно просто умножить площадь своей квартиры на установленный тариф. Например, в одном жилом комплексе в Киеве тариф составляет 19 гривен за квадратный метр, а в другом - 28. А в некоторых столичных домах этот тариф 3-5 гривен за "квадрат".

Что запрещено на придомовой территории?

На придомовой территории нельзя выбрасывать мусор, уничтожать или повреждать газоны, самовольно сажать или срезать деревья, без разрешения ставить малые архитектурные формы или гаражи, в неустановленных местах выгуливать или дрессировать животных, мыть или обслуживать транспортные средства в неустановленном месте. За такие нарушения наказание предусмотрено статьей 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях - рядовым гражданам грозит штраф в размере от 340 до 1 360 гривен.

Еще нельзя жечь отходы и жарить шашлык (если для этого нет специально обустроенного места) - это "Нарушение требований пожарной безопасности" (ст. 77-1 КУоАП), и за такие действия также грозит штраф в размере 340-1 360 гривен.

На придомовой территории нельзя распивать алкогольные напитки, потому что это общественное место. Согласно статье 178 КУоАП, за распитие алкоголя в общественном месте предусмотрено предупреждение или штраф в размере 17-85 гривен. Но это в том случае, если лицо впервые совершило такой проступок. В случае повторного нарушения, лицу грозит административный арест или общественные/исправительные работы.

Как можно использовать придомовую территорию?

Придомовую территорию можно использовать, в частности, для отдыха. Можно выгуливать собак или кошек в местах, в которых есть табличка, что это зона для выгула животных. В таких местах животное может бегать без поводка. Если собака большая или агрессивная, она также должна быть в наморднике. Кроме того, за любимцами обязательно нужно убирать.

На придомовой территории можно жарить шашлык, если для этого есть специально оборудованное место. Но в любом случае от специального места для жарки шашлыка до сооружений должно быть расстояние не менее 5 метров.

справка Елена Воронкова адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Окончила Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого. Аспирант Государственного научного учреждения "Институт информации, безопасности и права Национальной академии правовых наук Украины". Специализируется на вопросах социального обеспечения населения и военнослужащих.

