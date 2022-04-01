ВСУ предстоит установить контроль над населенными пунктами в секторе и заняться разминированием.

Оккупационные войска Российской Федерации почти полностью покинули территорию Броварского района Киевской области.

Об этом в эфире Национального телемарафона рассказал мэр Броваров Игорь Сапожко.

По словам руководителя, в ближайшее время ВСУ будут освобождать территорию от остатков противников и техники, а также заниматься разминированием. В Броварах многие люди вернулись в свои дома. Постепенно восстанавливается работа малого и среднего бизнеса — запускаются предприятия, магазины, павильоны.

"Город начинает жить своей жизнью. так как у нас была надежная защита от ВСУ, поэтому мы всегда говорили о том, что все спокойно, все хорошо", — добавил Игорь Сапожко.

Однако мэр подчеркнул, что блокпосты в Броварах снимать не планируют. В случае новой опасности город будет готов к обороне.

Напомним, в Генштабе ВСУ отметили, что продолжается отвод российских войск с Киевской области. Эти подразделения после перегруппировки отправят на Донбасс, о чем неоднократно упоминали украинские власти и западные партнеры.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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