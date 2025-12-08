Ранее Трамп упрекнул украинского президента за то, что тот якобы до сих пор не ознакомился с мирным планом США.

В течение нескольких дней представители президента США Дональда Трампа работали с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым и начальником Генерального штаба ВСУ генералом Андреем Гнатовым. Об этом Умеров сообщил на своей странице в X.

"Я благодарен за конструктивную работу. Основной задачей украинской команды было получить от американской стороны полную информацию об их разговоре в Москве и все проекты текущих предложений, чтобы детально обсудить их с президентом Украины. Вместе со всеми партнерами мы должны сделать все возможное для достойного завершения этой войны", - написал Умеров.

Он добавил, что сегодня, 8 декабря, делегация передаст президенту Украины полную информацию обо всех аспектах диалога с американской стороной. Также будут переданы все документы.

"Мы работаем максимально интенсивно", - добавил Умеров.

Мирные переговоры: важные новости

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован президентом Владимиром Зеленским, поскольку тот якобы до сих пор не ознакомился с мирным планом США. В то же время Трамп заявил, что вроде бы Россия согласна принять мирное соглашение, и команде Зеленского соглашение "нравится". Но согласен ли сам Зеленский - "он не знает".

Тем временем сам Зеленский отправился в Европу, где будет обсуждать мирный план США вместе с союзниками. В МИД Британии подчеркнули, что "принцип переговоров - предоставить Украине возможность самостоятельно определять свое будущее".

