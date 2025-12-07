Православный праздник сегодня в народе прозвали Анфиса-рукодельница.

8 декабря по новому церковному календарю в Украине вспоминают святую Анфису Римскую - праведницу, которую считают примером стойкости и чистоты веры. О том, какие традиции связаны с этим днем, что было под запретом у наших предков, а также какой сегодня праздник церковный приходится по старому стилю - рассказываем далее.

Какой праздник сегодня церковный в старом календаре

8 декабря (21 декабря по старому стилю) православные вспоминают святую Анфису Римскую - мученицу, которая пострадала за веру во Христа.

Анфиса жила в V веке в Риме. По преданию, ее крестил святитель Амвросий Медиоланский, память которого отмечают накануне, 7 декабря. Жизнь девушки приняла трагический оборот после того, как супруга градоначальника захотела склонить Анфису к арианству - это учение отрицало единосущие Бога-Отца и Иисуса Христа. Женщина предложила Анфисе принять арианское крещение, но девушка отказалась. Влиятельная женщина не простила отказа, и Анфису бросили в темницу, а спустя какое-то время сожгли на костре.

Видео дня

Какой сегодня церковный праздник в Украине в старом календаре

По юлианскому календарю православные 8 декабря чтят память папы Римского Климента I - ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю, историю даты и какие запреты с ней связаны.

С какими молитвами обращаются к святой, что можно делать, что нельзя делать сегодня

К святой Анфисе Римской обращаются с молитвами и просьбами дать терпения и сил противостоять злу, помочь в семейных делах и воспитании детей.

В народе день называют Анфиса-рукодельница - согласно старинным традициям, 8 декабря посвящали рукоделию. В этот день хорошо садиться за шитье, вышивание, вязание. Кроме этого обязательным считается наведение порядка в доме в народе верят, что если не убраться в этот день, то мелкие проблемы и неудачи могут преследовать весь следующий год.

В церковный праздник 8 декабря, как и в любой другой день, следует избегать сквернословия, ссор, злости и зависти. Церковь не одобряет лень и отказ в помощи, так как равнодушие может обернуться проблемами и духовными, и материальными.

Продолжается Рождественский пост - тем, кто его придерживается, сегодня можно есть блюда без растительного масла.

Согласно народным приметам, 8 декабря не следует ходить неопрятным, в грязной или рваной одежде - весь год пройдет в нужде и неприятностях. Плохой приметой дня считается оставлять незавершенными важные дела, особенно связанные с долгами.

Приметы 8 декабря

По наблюдениям предков, дата может предсказать и погоду:

выпало много снега - год будет урожайным;

вьюга и сильный снегопад - к дождям летом;

ясная и тихая погода - зима будет спокойной.

Наблюдают и за синичками: если птицы поют с самого утра - к ночным морозам, а если прячутся под крышей - жди метель.

Вас также могут заинтересовать новости: