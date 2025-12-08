Западные санкции перекрыли России доступ к критически важному оборудованию.

Российский диктатор Владимир Путин часто подчеркивал, что РФ должна лидировать в мире в области искусственного интеллекта, однако на самом деле страна остается в стороне, пока другие опережают ее. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Тогда как США и Китай соревнуются за доминирование в области моделей и приложений искусственного интеллекта, а страны Европы и Ближнего Востока вкладывают ресурсы в построение вычислительной инфраструктуры, война в Украине сорвала большие амбиции РФ.

"На русскоязычной версии LM Arena, где пользователи оценивают модели ИИ, самая эффективная российская модель занимает 25-е место, уступая даже более старым версиям ChatGPT и Gemini от Google. Согласно Global AI Vibrancy Tool Стэнфордского университета, который был опубликован в ноябре и измеряет силу экосистем ИИ стран, Россия занимает 28-е место из 36 стран", - отметили в материале.

Видео дня

Западные санкции также перекрыли России доступ к критически важному оборудованию, такому как компьютерные чипы, а также парализовали ее внутренние производственные возможности.

"Российские компании теперь зависят от посредников в третьих странах, чтобы обеспечить себя всем необходимым - от высокотехнологичных чипов до даже простой подписки на ChatGPT. Москва также сильно полагается на Китай, что еще больше углубляет то, что аналитики уже описывают как экономическое вассальство в отношении своего соседа", - подчеркнули в WSJ.

Кроме того, после вторжения РФ в Украину из России сбежали лучшие специалисты. Российские компании, которые занимаются искусственным интеллектом, в прошлом году привлекли около 30 млн долларов венчурного финансирования, тогда как OpenAI в прошлом году собрала более 6 миллиардов долларов.

"Россия на годы отстает в разработке собственного искусственного интеллекта", - отметил бывший российский руководитель в сфере технологий Юрий Подорожний.

В издании рассказали, что после начала полномасштабной войны в 2022 году он сбежал из России вместе со своей женой.

"Россия уже проиграла в конкуренции, и догнать ее невозможно", - сказал Подорожний, который сейчас живет в Лондоне и является главным директором по искусственному интеллекту в финтех-стартапе Finom.

В то же время руководитель по искусственному интеллекту из России согласился с такой оценкой и отметил, что экономическая и геополитическая изоляция РФ мешает компаниям получить доступ к финансированию и возможность выйти за пределы своего сравнительно небольшого внутреннего рынка.

Развитие искусственного интеллекта - последние новости

Как писал УНИАН, Google готовит новую операционную систему с упором на искусственный интеллект. Речь идет об Aluminium OS, или сокращенно ALOS, которая объединит лучшие черты Android и ChromeOS.

Google также планирует разработать стратегию постепенного перехода с ChromeOS на Aluminium, что указывает на то, что в будущем ChromeOS может быть полностью заменена новой системой.

В то же время Defence Express писал, что украинская крылатая ракета Ruta получит боевой искусственный интеллект. По словам экспертов, проверку объединения дальнобойного вооружения и боевого искусственного интеллекта планируется провести в 2026 году.

Вас также могут заинтересовать новости: