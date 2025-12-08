Из-за тумана и дождей обеим сторонам трудно вести разведку и применять дроны.

Сегодня российские подразделения смогли закрепиться в южных кварталах Покровска, сообщил офицер отдела коммуникации 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ Сергей Лефтер в комментарии РБК-Украина.

Северные районы города продолжают контролировать украинские войска. По словам Лефтера, российские солдаты действуют открыто, часто без маскировки, двигаясь даже по полям днем. Украинские войска ликвидируют врага, а также проводят рейды и засады в южных кварталах.

"В южных окрестностях россияне сумели больше закрепиться. Мы стараемся не давать им спокойно существовать, но там сложнее. Происходят стрелковые бои, мы проводим рейды и пытаемся устраивать засады россиянам", - отметил Лефтер.

Видео дня

С начала декабря украинские подразделения ликвидировали около 60 российских солдат и ранили более 40, хотя реальные цифры могут быть больше.

Из-за частых туманов и дождей затруднено применение дронов для разведки. Противник пытается перетащить в город тяжелую бронетехнику, но украинские войска ее уничтожают, а легкую технику враг прячет. Российская артиллерия расположена на юге города в соседних населенных пунктах и периодически обстреливает позиции ВСУ.

Несмотря на бои, в Покровске продолжают жить люди. По оценкам местных властей, еще в августе их оставалось около тысячи, нынешнее количество неизвестно. Лефтер отметил, что гражданские погибают из-за действий и оружия российских войск.

Покровск - актуальные новости из города

Как рассказал военный Максим Бакулин, бои за Покровск продолжаются на фоне безумного количества штурмов. Он отметил, что россияне борются за город уже более года и понесли нереальные потери.

Покровск является городом, который до полномасштабного вторжения имел 60 тысяч гражданских граждан и был достаточно комфортным для проживания. Однако сейчас город уже более года удерживает российских оккупантов, рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко в эфире "Украинского радио".

По его словам, именно на этом направлении враг пытается обходить по флангам, однако Силы обороны его останавливают в условиях, когда силы неравны, поскольку армия РФ имеет большее количество и качество некоторых номенклатур.

Вас также могут заинтересовать новости: