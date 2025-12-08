США создали собственный 'Шахед': Forbes объяснил, почему это важно

США сделали выводы из атак "Шахедов" и ответили Ирану его же подходом.

Американские военные впервые открыто признали, что разработали новый ударный беспилотник, обратно спроектировав захваченный иранский Shahed-136 .

Как пишет Forbes, дешевый одноразовый дрон LUCAS уже развернут на Ближнем Востоке в рамках новой оперативной группы "Удар скорпионов" (TFSS), объявленной Центральным командованием США 3 декабря.

США ответили Ирану его же методами

Иран более 40 лет копировал американское оружие без лицензий - от противотанковых ракет до истребителя F-14. Теперь США делают то же самое: использовали технологии сбитого Shahed-136, который содержал немало американских компонентов.

"Беспилотники LUCAS имеют широкий радиус действия, работают автономно и могут запускаться с различных платформ", - говорится в пресс-релизе CENTCOM.

Цена одного LUCAS - примерно $35 000, как у "Шахеда". Для сравнения, один MQ-9 Reaper стоит $30 млн. По цене одного Reaper США могут изготовить 857 LUCAS, что радикально меняет логику применения ударных дронов.

Одноразовые беспилотники позволяют США:

осуществлять массированные атаки без страха больших потерь;

отвечать на удары прокси-группировок Ирана без применения дорогостоящих систем;

насыщать воздушное пространство дешевым оружием, как это делают Иран и Россия.

Почему США пошли на этот шаг

Иранские Shahed-136 годами атаковали американские объекты на Ближнем Востоке, а после 2022-го массово применяются Россией против Украины. Способность "Шахедов" прорывать ПВО благодаря массированным пускам стала критическим фактором боевых действий.

США стремятся создать собственный "дешевый рой", который можно применять там, где Reaper слишком дорог и слишком уязвим - например, в Йемене, где хуситы сбивали Reaper ракетами "земля-воздух".

Иран десятилетиями копировал американскую технику

Статья напоминает о долгой истории иранского обратного проектирования:

ракеты TOW - иранский "Туфан";

ракеты Spike - иранский "Альмас";

FGM-148 Javelin - изучаются Ираном с 2022 года;

беспилотник RQ-170 - Shahed 171 и другие модели;

ракеты AIM-54 Phoenix - Fakour-90;

ракета Maverick - Bina-2;

танки M48/M60 - Каррар и Soleiman-402.

Для Ирана это была вынужденная стратегия после эмбарго США 1979 года. Теперь американцы сами демонстрируют, что могут играть по таким же правилам.

Использование Shahed в качестве прототипа для LUCAS - показательный геополитический жест. Вашингтон дает сигнал Тегерану: если Иран десятилетиями создавал копии американского оружия, то США могут отвечать тем же - но быстрее, дешевле и технологичнее.

Что известно об американской копии "Шахеда"

Как сообщал УНИАН, Американская армия получает на вооружение беспилотники, спроектированные на основе иранских дронов-камикадзе Shahed. Как пишет The Telegraph, беспилотники FLM 136 или Lucas (Low-cost Unmanned Combat Attack System) станут основой первого американского ударного подразделения беспилотников, о создании которого было объявлено на этой неделе.

