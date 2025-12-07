Вместо консультаций со специалистами, Трамп советуется с друзьями, которые понятия не имеют, где та Украина вообще находится.

Президент США Дональд Трамп фактически разогнал Совет национальной безопасности и принимает решения по внешней политике без надлежащей экспертизы профессионалов в узком кругу приближенных людей, которым не хватает компетенции. Об этом пишет Politico, ссылаясь на информированные источники.

Узкий круг приближенных

По словам инсайдеров, Трамп доверил решение важнейших вопросов внешней политики, включая войну в Украине, лишь нескольким своим ближайшим советникам. Этот "внутренний круг" состоит из Стива Уиткоффа, нью-йоркского магната недвижимости, с которым Трамп дружит несколько десятилетий, государственного секретаря Марко Рубио, вице-президента Джея Ди Венса, министра обороны Пита Хегсета, который до этого никогда не занимал важных государственных должностей, Джареда Кушнера, бизнесмена и зятя президента, который тоже не является профессиональным бюрократом, и еще нескольких человек.

Например, именно Уиткофф и Кушнер, которых Трамп считает своими лучшими составителями соглашений, вместе работали над разработкой печально известного "мирного плана" для Украины и России, состоявшего из 28 пунктов.

Как рассказали собеседники издания, Трамп созывает эту пеструю компанию по прихоти, встречи происходят на ситуационной основе без всякой регулярности, а решения принимаются быстро. Никакой нормальной иерархии, присущей государственным структурам, эта группа не имеет. Конечно, кроме того, что Трамп - там главный.

Хаос и некомпетентность

"Трамп хочет мирных соглашений и заслуг. Детали его меньше волнуют", - рассказал журналистам один бывший чиновник администрации.

Одной из проблем того, что внешней политикой США занимаются друзья президента, а не государственный аппарат, является хаотичность и несогласованность действий каждого из этих друзей.

"Действительно опасно, когда несколько человек независимо ведут переговоры", - сказал Ричард Хаасс, бывший советник государственного секретаря США в администрации Джорджа Буша.

Например, по войне в Украине в течение последних нескольких месяцев существовало несколько параллельных переговорных треков: с россиянами говорил Уиткофф и с недавних пор Кушнер, с украинцами - Кит Келлог, с европейцами - Рубио и в меньшей степени Вэнс.

"Гораздо лучше, когда один человек знает обо всем, что говорится всем, определяет, что говорить всем, и руководит компромиссами. Когда на кухне слишком много поваров, невозможно гарантировать, что то, что говорится Украине, то, что говорится Европе, и то, что говорится России, будет согласовано между собой", - сказал Хаасс.

Как отмечает Politico, в этом году команда Трампа существенно сократила бюрократический аппарат, в том числе и некоторые комитеты Совета национальной безопасности - важного государственного органа, с которым обычно советуются президенты США при принятии решений. Это, а также недоверие Трампа к государственным институтам в целом, создали ситуацию, когда президент принимает решения без консультации с профильными специалистами.

"Идея о том, что Украина никогда не примет план из 28 пунктов, - это то, что эксперты будут знать сразу. [Но] им (Трампу и его друзьям - УНИАН) все равно, поскольку они просто хотят заставить Украину это проглотить", - рассказал бывший чиновник Совета нацбезопасности.

Иво Даалдер, бывший посол США в НАТО во времена президента Барака Обамы, отметил, что при таких обстоятельствах "никого не должен удивлять хаос", который наблюдается в попытках Трампа положить конец войне в Украине.

"Это то, что происходит, когда нет реального процесса разработки политики, предоставления рекомендаций, взаимодействия с иностранными правительствами и определения четкого направления", - сказал он.

Как писал УНИАН, похожую оценку дипломатическим подходам Трампа дал аналитик Мэтью Сайед в колонке для The Times. В ней он утверждает, что при действующем президенте внешняя политика США потеряла признаки национальной стратегии и превратилась в инструмент личного обогащения. Он привел примеры, как таможенные тарифы для Вьетнама внезапно смягчились после миллиардных сделок в недвижимости для приближенных к Трампу компаний. То же самое произошло с тарифами для ОАЭ и Саудовской Аравии.

Сайед описывает атмосферу в окружении Трампа как "культ личности", где чиновники и мировые лидеры демонстрируют унизительную лояльность, пытаясь обезопасить себя уступками, подарками и выгодными сделками. Он предупреждает, что такое поведение подрывает европейское единство, стимулирует крайних националистов и ставит под угрозу поддержку Украины.

