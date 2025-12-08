В общем таких неразграбленных гробниц нашли очень мало.

Во время археологических раскопок в Египте ученые наткнулись на впечатляющий комплекс артефактов, что заставляет полностью пересмотреть отдельные страницы древнеегипетской истории. Об этом пишет Daily Mail.

Исследовательская группа наткнулась на 225 тщательно изготовленных погребальных статуэток в древней усыпальнице. Они были разложены в сложный ритуальный орнамент, хотя сама гробница оказалась пустой - там не нашли никаких человеческих останков.

Эта находка ошеломила специалистов не только количеством артефактов, но и тем, что она ставит новые вопросы, на которые пока нет ответа. Например, более половины фигурок изображают женщин, что является совершенно нетипичным для древнеегипетских царских захоронений.

Видео дня

Статуэтки были выложены в форме звезды и в идеально выровненных горизонтальных линиях, что свидетельствует о продуманном ритуальном замысле, которого никто не касался в течение почти трех тысячелетий. Символы на статуэтках, олицетворяющих слуг, свидетельствуют о принадлежности гробницы фараону Шошенку III - правителю, место упокоения которого в течение десятилетий оставалось одной из самых больших загадок египтологии. Он правил Египтом примерно между 830 и 791 годами до н.э.

Однако, поскольку и эта гробница была пустой, вопрос о том, куда делся фараон после смерти, до сих пор остается без ответа.

Французский египтолог Фредерик Пайродо в комментарии журналистам назвал это открытие "впечатляющим". Он отметил, что подобных открытий почти никогда не случалось даже в Долине царей близ Луксора, кроме легендарной гробницы фараона Тутанхамона, найденной в 1922 году. Большинство других захоронений за века были разграблены.

История Древнего Египта

Как писал УНИАН, исследователи обнаружили две загадочные полости за внешним слоем гранитных блоков пирамиды Менкаура на плато Гиза. Ученые предполагают, что полости могут быть замурованным "черным ходом", о котором давно существовали предположения.

Также мы рассказывали, кто на самом деле построил знаменитого Сфинкса, и почему он может быть древнее Древнего Египта.

Вас также могут заинтересовать новости: