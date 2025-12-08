Письмо подписали лидеры семи стран-членов Евросоюза.

Лидеры семи стран-членов Европейского Союза призвали партнеров быстро рассмотреть предложение по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на письмо, которое лидеры Эстонии, Финляндии, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши и Швеции направили президенту Совета ЕС Антонио Косте и президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.

"Поддержка Украины в ее борьбе за свободу и независимость - это не только моральный долг, это также в наших собственных интересах", - говорится в заявлении.

Лидеры добавили, что союзники "должны быстро продвигаться по предложениям Комиссии по использованию остатков наличности из иммобилизованных активов России для предоставления Украине репарационного кредита".

Репарационный кредит для Украины - последние новости

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам встречи с канцлером Германии Фрадрахом Мерцем и премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером 6 декабря заявила, что финансовая поддержка Украины со стороны Евросоюза имеет главное значение для безопасности на континенте. Она анонсировала, что вопрос использования российских активов продолжат обсуждать на заседании Европейского совета 18 декабря.

Как писал The Economist, получение Украиной репарационного кредита будет зависеть от того, смогут ли крупные страны ЕС убедить бельгийцев прийти к согласию с комиссией в ситуации, которая быстро превращается в своеобразную "борьбу Брюсселя против Брюсселя".

