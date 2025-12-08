Эти продукты нуждаются в постоянном охлаждении.

Если электроэнергию в Украине будут выключать по восемь часов ежесуточно, то цены на мясо и молочную продукцию могут вырасти на 30%.

Об этом в комментарии "Телеграф" сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Эксперт отмечает, что это связано с тем, что эти продукты требуют постоянного охлаждения. Поэтому производителям и магазинам придется дополнительно тратить средства на генераторы, чтобы поддерживать нужную для хранения температуру.

В меньшей степени это касается картофеля, который можно хранить без постоянного использования электричества. Чтобы поддерживать нужную температуру в хранилищах, где хранится этот овощ, генераторы используют лишь эпизодически.

В свою очередь, эксперт Всемирного банка развития плодоовощеводства Оксана Руженкова добавляет, что в условиях блэкаутов картофель может подорожать не более, чем на "пару гривень", поскольку Украина имеет открытые границы и активно импортирует овощи.

Цены на продукты в Украине - прогнозы экспертов

Директор Института картофелеводства Николай Фурдыга считает, что стоимость картофеля в ближайшем будущем должна быть умеренной. Отечественные фермеры расширили площади под этот овощ и погодные условия были хорошими для выращивания, поэтому урожай картофеля в этом году должен удовлетворить потребности украинцев.

Однако те продукты, которые украинцы обычно готовят или подают к рождественскому столу, из-за роста спроса начнут дорожать уже во второй декаде декабря. Экономист Олег Пендзин прогнозирует их подорожание в пределах 10%.

