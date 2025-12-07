Эти растения хорошо растут в любой комнате.

Комнатные растения могут уменьшать стресс, улучшить настроение и повысить производительность. Однако важно понимать потребности каждого растения, особенности вашего помещения и то, что лучше всего дополняет друг друга перед тем, как его покупать. Поэтому эксперты рассказали для martha stewart, какие растения подойдут для каждой комнаты в вашем доме.

Лучшее растение для кухни: травы

"Небольшой сад с травами на кухне - это как иметь фермерский рынок под рукой. Кроме того, ничто так не мотивирует к кулинарным экспериментам, как запах свежего базилика", - отмечает Бен Макинерни, сертифицированный арборист и основатель GoTreeQuotes.com.au.

Условия выращивания базилика: не менее 6-8 часов солнечного света и частый полив, другие травы процветают при значительном непрямом солнечном свете и редком поливе.

Лучшее растение для гостиной: потос (Epipremmum Aureum)

Как говорит владелец Plant Sensation & Co. Мэтт Рамос, потос является идеальным выбором для семейной комнаты. Его вьющиеся лозы имеют веселый вид, а само растение известно как одно из самых простых в уходе.

"Потос добавляет вашему семейному пространству живости и зелени, а еще его так интересно размножать и делиться с другими", - заверил он.

Условия выращивания: от слабого до яркого, непрямой свет, поливать, когда почва сухая на ощупь.

Лучше всего подходит для официальной гостиной: слоново ухо (колоказия)

Главный дизайнер интерьеров в Lucien Marie Design Мишель Пуатрас любит добавлять в гостиные и семейные комнаты эффектные растения, такие как тропические сорта с крупными листьями.

"Эти помещения часто более просторные, что дает достаточно места для роста крупных растений в высоту и ширину. Слоново ухо имеет впечатляюще большие, бархатные листья", - подчеркнула она.

Условия выращивания: яркий непрямой солнечный свет и почва, которая остается постоянно влажной.

Лучше всего подходит для библиотеки: кактусы и суккуленты

Библиотека является местом, где свет окружает повсюду - от читальных столов до книжных полок, уверяет эксперт по садоводству в приложении PlantIn Мелвин Кубиан.

"Это идеальная среда подходит для выращивания солнцелюбивых растений, таких как кактусы, эхеверия, седум, алоэ и нефрит. Их аккуратный и опрятный вид также делает их идеальными живыми объектами для украшения пустых книжных полок, добавляя дополнительного шарма интерьеру кабинета", - добавляет эксперт.

Условия выращивания: прямой или косвенный яркий свет и незначительный полив.

Лучше всего для спальни: лаванда (Lavandula Angustifolia)

"Лаванда в горшке может превратить вашу спальню в ароматный оазис. Один клиент сообщил, что после того, как поставил лаванду на тумбочку возле кровати, он начал лучше спать - это как колыбельная для носа", - заметил Бен Макинерни.

Условия выращивания: полное солнце, поливать, когда почва сухая на ощупь.

Лучше всего подходит для детской комнаты: каучуковое дерево (Ficus Elastica)

Безопасность является приоритетом Кубиана при выборе растений для детской комнаты, поэтому он избегает колючих или шиповатых растений, которые могут случайно навредить.

"Каучуковые деревья - идеальный вариант для детской комнаты, поскольку их листья безвредны. Кроме того, толстые резиновые листья и крепкие стебли выдерживают случайные повреждения и отрастают, будто ничего не произошло", - добавил эксперт.

Условия выращивания: яркий непрямой свет и умеренный полив.

Лучше всего подходит для гостевой комнаты: Замиокулькас (Zamioculcas Zamiifolia)

Это растение идеально подходит для гостевой комнаты благодаря своей устойчивости и минимальным требованиям к уходу.

"Она может выдерживать от слабого до яркого непрямого света и требует только периодического полива, что делает ее идеальной для сред, где растение может не получать ежедневного внимания. Ее глянцевые темные листья добавляют нотку элегантности и изысканности, что делает ее желанным дополнением, которое улучшает эстетику комнаты", - подчеркнул Рамос.

Условия выращивания: от слабого до яркого непрямого света, периодический полив.

Лучше всего подходит для ванной комнаты: хлорофитум (Chlorophytum comosum)

Часто ванную комнату не принимают во внимание при оформлении интерьера растениями, однако некоторые сорта прекрасно растут в этом помещении. В частности, Макинэрни предлагает выбрать хлорофитум для вашего комнатного тропического леса.

"Эти растения - олимпийские пловцы растительного мира, они любят влажность. Я видел, как хлорофитумы превращали стерильную ванную комнату в пышный тропический уголок", - сказал эксперт.

Условия выращивания: среднее или яркое освещение, поливать, когда почва высохнет.

Лучше всего подходит для прачечной: драцена (Dracaena)

Прачечная является помещением, где на растения могут влиять еле ощутимые, но постоянные запахи.

"Хотя они могут не нанести значительного вреда растению, разумно выбрать такое, которое способно выдерживать эти летучие химические вещества, и драцена идеально подходит для этой среды. Кроме того, ее впечатляющий рисунок листьев хорошо дополняет полностью белый и современный интерьер большинства прачечных", - отметил Кубиан.

Условия выращивания: яркий непрямой свет и небольшое количество полива.

Лучше всего подходит для рабочего кабинета: лилия мира (спатифиллум)

По мнению Макинерни, лилия мира является мощным очистителем воздуха, который действует как естественный освежитель воздуха для вашего помещения.

"Один клиент уверяет, что его лилия мира помогла уменьшить головную боль и улучшить концентрацию - это как нанять зеленого помощника", - добавил он.

Условия выращивания: непрямой солнечный свет и влажная, хорошо дренированная почва.

Другие советы экспертов

