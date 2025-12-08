8 декабря в народном календаре посвящается рукоделию.

Праздник 8 декабря связан с несколькими занимательными украинскими обычаями, которые сохранились до наших дней. В церковном календаре дата посвящается памяти известной святой, а на планете сегодня чтят популярный десерт. Народные верования предупреждают об опасности тех, кто не выполняет обещания.

Видео дня

Какой сегодня праздник в мире

8 декабря наступает Всемирный день брауни, популярного на всей планете американского шоколадного десерта с влажной серединкой. Лучший способ его отметить - полакомиться этой сладостью.

Есть еще некоторые праздники сегодня, которые имеют международный характер. Это День путешественника во времени, Зеленый понедельник, католический День непорочного зачатия Богородицы.

Какой сегодня праздник в Украине

Из выдающихся украинцев в эту дату родились хирург Николай Волкович, актриса Мария Крушельницкая, писатель Юлиан Опильский, программист Екатерина Ющенко и оперный певец Николай Манойло.

Официально никакой праздник сегодня в Украине не наступает, поэтому это обычный рабочий понедельник. Но 8 декабря отмечается важная годовщина - в 1868 году во Львове была основана организация "Просвещение", которая внесла огромный вклад в украинизацию и сохранение нашего культурного наследия.

Какой сегодня праздник церковный

Православные, которые пользуются новым календарем, почитают мученицу Анфису Римскую, преподобного Патапия и 362 христианских мучеников. В старом православном стиле сегодня праздник в честь Климента I, папы римского.

Какой сегодня праздник в народе

Много столетий назад к этой дате уже сильно холодало. Вот что о ней говорят приметы:

в погребе или сарае появились мыши - к заморозкам;

если выпало много снега, следующий год будет урожайным;

муравьи построили высокие муравейники - к суровой зиме;

воробьи и синицы чирикают - ждите потепления.

Сегодняшняя дата у славян называлась Анфиса Рукодельница. Зная о том, какой сегодня церковный праздник, женщины садились за вышивку, вязание, прядение или шитье. При этом считалось, что заниматься рукоделием нужно наедине и никому не показывать неоконченную работу.

Помимо практичных вещей украинки также изготовляли различные обереги от нечисти и несчастных случаев. Есть поверье, что на подушке нужно вышить птицу или дерево, чтобы привлечь супружеское счастье. Также для согласия между супругами можно застелить чистое постельное белье.

Что нельзя делать сегодня

Не стоит ходить в изношенных, грязных и рваных вещах, а также есть из посуды с трещинами. Под запретом ругань, особенно между мужем и женой - конфликт затянется надолго. А еще не рекомендуется нарушать данное слово и оставлять дела незаконченными, иначе навлечете неудачу.

Вас также могут заинтересовать новости: