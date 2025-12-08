Коты могут показывать, что считают считают своих хозяев семьей разными способами.

Коты часто имеют репутацию независимых животных, но когда пушистик решает, что хозяева являются его семьей, он способен это показать самым любящим и душевным образом, пишет Parade Pets.

Издание отмечает, что хотя коты и не умеют махать хвостом как собаки, их привязанность к своей человеческой семье является глубокой и выражается через намеренные действия.

Эксперты по котам отметили, что эти признаки легко заметить, надо лишь знать, на что обращать внимание. Всего они выделили 7 милых признаков, которые свидетельствуют, что кот чувствует себя частью вашей семьи:

1. Медленное моргание

Медленное моргание, часто обоими глазами, является верным признаком доверия и привязанности. Этот невербальный сигнал является способом, которым коты разговаривают глазами. Добавляется, что его можно сравнить с "кошачьим поцелуем". Эксперты советуют для укрепления связи с домашним любимцем ответить на этот жест так же.

2. Удар головой

Когда ваша кошка трется головой или мордой о вас, она не просто пытается добраться до труднодоступного места, а этим демонстрирует сильное доверие к вам.

Когда кошка "обозначает" хозяина своим запахом, она создает "колонию" с людьми и другими животными, с которыми чувствует себя в безопасности. Тем самым, животное сигнализирует, что вы являетесь частью его ближайшего окружения.

3. Мурлыканье

Хотя существует много причин, почему кошки мурчат, включая самоуспокоение от боли или стресса, в спокойной, любящей домашней обстановке мурлыканье означает, что кошка вас любит.

4. "Месит" лапками

Такое поведение также является признаком доверия кошки, которое показывает, что она видит вас как родительскую фигуру и чувствует себя в безопасности, защищенной и комфортно в присутствии хозяина и членов семьи.

5. Ухаживает за вами

Некоторые коты лижут человека в знак привязанности, а другие приносят вам "трофеи": от игрушек до подарков с охоты. Оба вида поведения являются мощными средствами формирования связи с котом, которые сигнализируют о доверии и принятии.

6. Проявление уязвимости

Независимо от того, показывают ли они вам свой живот, спокойно едят в вашем присутствии, без колебаний пользуются лотком для туалета или просто отдыхают рядом с вами, когда вы смотрите телевизор или читаете книгу, это свидетельствует о том, что ваш кот чувствует себя с вами в безопасности.

7. Поза хвоста

Кошки "разговаривают" с помощью хвоста, а иногда даже ушей. Например, высокая или вертикальная поза хвоста является одним из самых ясных признаков доверия кошки, что свидетельствует о дружественности, уверенности и хорошем настроении. Когда кошка держит хвост вертикально возле вас, это является явным признаком того, что она чувствует себя в безопасности и защищенности в вашем присутствии.

Чтобы кошка чувствовала себя частью семьи, эксперты советуют проводить с ней качественно время, играя, предлагая уютные места, где она может расслабиться рядом с вами, также разговаривайте с ней мягким, успокаивающим тоном.

Небольшие ежедневные ритуалы, такие как кормление кота в одно и то же время или привлечение его к семейным мероприятиям, например, просмотру фильмов, также помогут коту чувствовать себя в безопасности и полноценным членом семьи.

