Коты часто имеют репутацию независимых животных, но когда пушистик решает, что хозяева являются его семьей, он способен это показать самым любящим и душевным образом, пишет Parade Pets.
Издание отмечает, что хотя коты и не умеют махать хвостом как собаки, их привязанность к своей человеческой семье является глубокой и выражается через намеренные действия.
Эксперты по котам отметили, что эти признаки легко заметить, надо лишь знать, на что обращать внимание. Всего они выделили 7 милых признаков, которые свидетельствуют, что кот чувствует себя частью вашей семьи:
1. Медленное моргание
Медленное моргание, часто обоими глазами, является верным признаком доверия и привязанности. Этот невербальный сигнал является способом, которым коты разговаривают глазами. Добавляется, что его можно сравнить с "кошачьим поцелуем". Эксперты советуют для укрепления связи с домашним любимцем ответить на этот жест так же.
2. Удар головой
Когда ваша кошка трется головой или мордой о вас, она не просто пытается добраться до труднодоступного места, а этим демонстрирует сильное доверие к вам.
Когда кошка "обозначает" хозяина своим запахом, она создает "колонию" с людьми и другими животными, с которыми чувствует себя в безопасности. Тем самым, животное сигнализирует, что вы являетесь частью его ближайшего окружения.
3. Мурлыканье
Хотя существует много причин, почему кошки мурчат, включая самоуспокоение от боли или стресса, в спокойной, любящей домашней обстановке мурлыканье означает, что кошка вас любит.
4. "Месит" лапками
Такое поведение также является признаком доверия кошки, которое показывает, что она видит вас как родительскую фигуру и чувствует себя в безопасности, защищенной и комфортно в присутствии хозяина и членов семьи.
5. Ухаживает за вами
Некоторые коты лижут человека в знак привязанности, а другие приносят вам "трофеи": от игрушек до подарков с охоты. Оба вида поведения являются мощными средствами формирования связи с котом, которые сигнализируют о доверии и принятии.
6. Проявление уязвимости
Независимо от того, показывают ли они вам свой живот, спокойно едят в вашем присутствии, без колебаний пользуются лотком для туалета или просто отдыхают рядом с вами, когда вы смотрите телевизор или читаете книгу, это свидетельствует о том, что ваш кот чувствует себя с вами в безопасности.
7. Поза хвоста
Кошки "разговаривают" с помощью хвоста, а иногда даже ушей. Например, высокая или вертикальная поза хвоста является одним из самых ясных признаков доверия кошки, что свидетельствует о дружественности, уверенности и хорошем настроении. Когда кошка держит хвост вертикально возле вас, это является явным признаком того, что она чувствует себя в безопасности и защищенности в вашем присутствии.
Чтобы кошка чувствовала себя частью семьи, эксперты советуют проводить с ней качественно время, играя, предлагая уютные места, где она может расслабиться рядом с вами, также разговаривайте с ней мягким, успокаивающим тоном.
Небольшие ежедневные ритуалы, такие как кормление кота в одно и то же время или привлечение его к семейным мероприятиям, например, просмотру фильмов, также помогут коту чувствовать себя в безопасности и полноценным членом семьи.
