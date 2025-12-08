В МИД Британии подчеркнули, что главный принцип переговоров - предоставить Украине возможность самостоятельно определять своё будущее.

В понедельник премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне в ключевой момент мирных переговоров, чтобы выработать решение, которое защитит Украину от возможной будущей российской агрессии. Как пишет Bloomberg, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц присоединятся к переговорам на Даунинг-стрит.

"Принцип переговоров - предоставить Украине возможность самостоятельно определять своё будущее", — заявил министр кабинета министров Великобритании Пэт Макфадден.

Он заявил, что эта встреча происходит в "переломный момент".

"Все хотят, чтобы война закончилась, но закончилась таким образом, чтобы Украина получила свободу выбора в будущем. Это означает справедливое окончание войны, а также гарантии безопасности для Украины в будущем, а не создание совершенно беззубой организации, неспособной определять своё будущее".

Тем временем министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер впервые в своей нынешней должности отправится в Вашингтон, чтобы встретиться с госсекретарем Марко Рубио и другими чиновниками США.

Как пишет Bloomberg, европейские сторонники Украины надеются, что если им удастся поддержать Киев зимой, экономические трудности России в следующем году обострятся, и Путин потеряет рычаги влияния на переговорах.

В воскресенье Стармер также поговорил с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом. Во время разговора лидеры согласились "необходимостью постоянной международной поддержки обороны Украины" и подтвердили, что "безопасность Украины жизненно важна для безопасности Европы".

Мирные переговоры

Как писали СМИ, украинцы и их европейские союзники беспокоятся о том, что США не собираются привлекать к мирным переговорам Европу. Это наталкивает Украину и Европу на мысль, что результат переговоров в Женеве между европейцами, американцами и украинцами 23 ноября, которые были направлены на приведение "мирного плана" в соответствие с нормами международного права и удаление наиболее проблемных пунктов, был проигнорирован Вашингтоном.

Президент США Дональд Трамп сделал новое заявление о мирном плане. Он сказал, что якобы Россия согласна принять мирное соглашение, и команде Зеленского оно "нравится". Однако, по словам Трампа, Зеленский еще не прочитал мирное предложение.

