По мнению американского издания, лидеры Франции, Германии и Бельгии критикуют Трампа, но не видят собственных проблем.

Мнение редакционной коллегии под названием "Европейское лицемерие в отношении Украины" обнародовала газета The Washington Post, которая является одним из самых влиятельных СМИ Соединенных Штатов Америки.

В публикации журналисты фактически обвиняют евпропейских союзников Украины в двойных стандартах.

"С такими друзьями, кому нужны враги?", - пишет газета.

Видео дня

Коллегия, в частности, напомнила слова президента Франции Эмманюэля Макрона во время секретного телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским и канцлером Германии Фридрихом Мерцом: "Есть риск, что США предадут Украину по территориальным вопросам без четких гарантий безопасности".

Говорится, что это было сказано Макрон в то время, когда администрация Дональда Трампа хочет завершить войну и ищет "территориальные компромиссы" между Россией и Украиной.

"Однако европейским лидерам стоит убедиться, что они безгрешны, прежде чем бросать такие тяжелые камни. Как Макрон объяснит, например, то, что Франция остается третьим по величине покупателем российской энергии в Европе? Речь идет не о довоенных периодах 2022 или 2014 года. Это данные по состоянию на август этого года", - сказано в статье.

Редакционная коллегия считает, что это проблема всей Европы, мол, лидеры привычно говорят о "непоколебимой поддержке и солидарности с Украиной", но якобы только в теории. На практике, отмечает издание, континент часто не способен ни договориться, ни действовать так, как этого требует помощь соседу.

Проблема с активами РФ

Газета напоминает, что в пятницу Мерц и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен просили премьер-министра Бельгии Барта де Вевера не блокировать планы ЕС по использованию замороженных российских активов для финансирования оборонных нужд Украины в следующем году. Де Вевер опасается, что в Брюсселе "недооценивают" риски того, как изъятие примерно 140 млрд евро может повлиять на мирные переговоры. В интервью бельгийскому изданию La Libre он заявил:

"Москва четко дала понять: если эти активы будут изъяты, Бельгия и я будем чувствовать последствия вечно. Кто на самом деле верит, что Россия проиграет Украине? Это сказка, полная иллюзия. Более того - даже нецелесообразно, чтобы она проиграла, и чтобы в стране с ядерным оружием возникла нестабильность".

"И даже по сравнению с наиболее противоречивыми заявлениями Дональда Трампа о Путине, такой подход звучит чрезвычайно цинично", - считает The Washington Post.

Речь идет о том, что, если война расширится, именно Европа первой окажется под ударом Москвы. Это делает попытки европейских лидеров, пишет СМИ, читать морали США еще более странными. Отмечается, что ЕС лишь сейчас подходит к решению об общеевропейском запрете на импорт российского газа - и только с 2027 года.

"Между тем многие европейские страны активно покупали энергоносители в Индии, закрывая глаза на тот факт, что российская нефть поступала на ее НПЗ, а затем в виде переработанных продуктов продавалась в Европу. За первые три квартала 2024 года импорт с таких индийских заводов вырос на 20%", - отмечают авторы мнения.

В статье говорится, что американский президент имеет плохую привычку часто относится к союзникам менее благосклонно, чем к соперникам, но он хорошо понимает жесткие правила, по которым работает сила:

"Слова ничего не стоят, а европейцы - богатые. Они могут и должны делать больше".

Украина и Европа - последние новости

Напомним, немецкое издание Spiegel со ссылкой на утечку информации после секретной телефонной конференции с участием европейских лидеров написало, что президент Франции Эммануэль Макрон опасается, что США могут предать Украину во время мирных переговоров с РФ. В частности это касается вопроса украинских территорий, оккупированных Россией.

Также, по мнению Макрона, США могут не предоставить ясности относительно послевоенных гарантий безопасности Украины. По данным издания, очевидно, что канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон имеют глубокое недоверие к США, когда дело касается мирных переговоров.

Вас также могут заинтересовать новости: