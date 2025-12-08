Все больше людей засыпают под тихую музыку, подкасты или шум дождя - и часто делают это в наушниках. Но врачи предупреждают: такая привычка может обернуться проблемами со слухом, кожей и даже безопасностью, пишет BGR.
Специалисты отмечают, что, хотя успокаивающие аудио помогают засыпать, сон с наушниками всю ночь имеет ряд рисков, которые многие недооценивают.
Опасности, о которых мало кто знает
Прослушивание музыки во время сна снижает чувствительность к звукам. Это означает, что в случае чрезвычайной ситуации вы можете не услышать пожарную тревогу или крики.
Проводные модели - отдельная угроза: шнур может обмотаться вокруг шеи во время сна.
Также существуют медицинские риски:
1. Ухудшение слуха от громкой музыки.
2. Некроз кожи, если наушники давят и нарушают кровообращение - ткани могут начать отмирать.
3. Ушные инфекции из-за задержки влаги в канале.
4. Накопление и уплотнение серы, которую потом придется удалять у врача.
Более безопасные альтернативы
Врачи советуют выбирать внешний динамик - он дает тот же успокаивающий эффект, но без прямого контакта с ушами. Главное - не выставлять слишком громкий звук.
Среди других рекомендаций для качественного сна:
- придерживаться стабильного режима;
- избегать кофеина вечером;
- держать спальню прохладной и темной;
- не спать с животными, если они мешают;
практиковать медитацию перед сном.
Эксперты отмечают: чрезмерная тревога по поводу сна только ухудшает ситуацию. Стоит создать комфортные условия и позволить телу заснуть естественно.