Привычка, которая кажется безопасной, может нанести вред вашему сну и здоровью.

Все больше людей засыпают под тихую музыку, подкасты или шум дождя - и часто делают это в наушниках. Но врачи предупреждают: такая привычка может обернуться проблемами со слухом, кожей и даже безопасностью, пишет BGR.

Специалисты отмечают, что, хотя успокаивающие аудио помогают засыпать, сон с наушниками всю ночь имеет ряд рисков, которые многие недооценивают.

Опасности, о которых мало кто знает

Прослушивание музыки во время сна снижает чувствительность к звукам. Это означает, что в случае чрезвычайной ситуации вы можете не услышать пожарную тревогу или крики.

Проводные модели - отдельная угроза: шнур может обмотаться вокруг шеи во время сна.

Также существуют медицинские риски:

1. Ухудшение слуха от громкой музыки.

2. Некроз кожи, если наушники давят и нарушают кровообращение - ткани могут начать отмирать.

3. Ушные инфекции из-за задержки влаги в канале.

4. Накопление и уплотнение серы, которую потом придется удалять у врача.

Более безопасные альтернативы

Врачи советуют выбирать внешний динамик - он дает тот же успокаивающий эффект, но без прямого контакта с ушами. Главное - не выставлять слишком громкий звук.

Среди других рекомендаций для качественного сна:

придерживаться стабильного режима;

избегать кофеина вечером;

держать спальню прохладной и темной;

не спать с животными, если они мешают;

практиковать медитацию перед сном.

Эксперты отмечают: чрезмерная тревога по поводу сна только ухудшает ситуацию. Стоит создать комфортные условия и позволить телу заснуть естественно.

