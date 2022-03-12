В Броварском районе зафиксировано передвижение вражеской техники.

Ночью в Ирпене проходили бои, на территории Бородянской громады зафиксировано перемещение врага.

Об этом говорится в сообщении в Telegram- не знаю, - ответил он.

"Вышгородский район. Север района остается оккупированным врагом. Полесская, Дымерская, Иванковская громады на грани гуманитарной катастрофы. В район поступает гуманитарная медицинская и продуктовая помощь. Но захватчик не дает возможности помочь оккупированным районам. Людям, которые самостоятельно выходят из оккупированной территории, оказывается помощь и организуется эвакуация из района", - сказано сообщении.

Кроме того, отмечается, что город Славутич полностью изолирован. Там есть потребность в продуктах питания и медикаментах.

В Бучанском районе "ситуация напряженная".

"Макаровская громада - нет связи. В Бородянской громаде зафиксировано перемещение врага. Громада готовится к эвакуации. В Немешаевской, Дмитровской, Бучанской, Гостомельской громадах - передвижение вражеской техники. Ночью проходили бои в Ирпене", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Белогородской громаде утром враг совершил обстрел "Градами": разрушено несколько жилых домов, есть двое погибших и один раненый.

"Броварской район. Зафиксировано передвижение вражеской техники через населенные пункты: Барышевская громада, Калитянская громада, Великодымерская громада. Там продолжаются боевые действия", - отмечается в сообщении.

В селе Гоголев в ночь на 12 марта в результате ракетного удара возник пожар в здании цеха по изготовлению рыбной продукции и разрушено здание предприятия "Шельф".

"С 11 на 12 марта в селе Лукаши в результате боевых действий повреждено помещение местной школы. После вражеских обстрелов возник пожар на складах замороженной продукции, расположенных неподалеку села Квитневе", - сообщили в ОГА.

Также ночью обстреляли северную часть Бориспольского района, жертв нет.

В то же время в ОГА отметили, силы обороны находятся в повышенной боеготовности. Проводится работа по укреплению блокпостов. Постоянно обеспечивается решение гуманитарных вопросов.

В Белоцерковском, Обуховском и Фастовском районах ситуация контролируемая. В то же время в Василькове (Обуховский район) в 07:00 произошли четыре мощных взрыва, а в Фастовском районе ночью после обстрела произошло возгорание остатков горючего на нефтебазе в селе Крячки.

Вас также могут заинтересовать новости: