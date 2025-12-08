Очень важно не перелить орхидею.

Орхидеи — прекрасные цветы, однако уход за ними может быть весьма непростым. Помимо правильной посадки в горшки, очень важным фактором для здоровья и пышного цветения орхидей является аккуратный полив. Эксперты по комнатным растениям рассказали порталу RealSimple, сколько и как часто поливать орхидеи, а также назвали три лучших метода полива.

Метод полива в кухонной раковине

Это один из самых популярных методов полива орхидей. Как отмечает ведущий флорист Кейлин Хьюитт, этот метод наиболее эффективен, если ваша орхидея находится в почвенной смеси, содержащей кору.

"Наполните раковину теплой водой примерно до верха горшка (не погружать растение полностью) и оставьте в воде примерно на 10 минут", — советует она.

По словам специалиста по комнатным растениям Вирджинии Хейз, замачивание горшка более чем на 15 минут может привести к корневой гнили. Поэтому установите таймер, чтобы избежать этой проблемы. По истечении времени выньте растение и дайте воде стечь, прежде чем вернуть его в декоративный горшок.

Хьюитт отмечает, что поливать орхидеи водопроводной водой допустимо, но если качество вашей водопроводной воды оставляет желать лучшего, можно использовать бутилированную. Она также советует избегать дистиллированной или очень солёной воды.

Метод с лейкой

Вы также можете поливать орхидею из лейки или пульверизатора. Однако пульверизатор не должен быть единственным источником воды для вашего цветка, а лишь для поддержания влажности между поливами.

"Если вы используете лейку, выньте орхидею из декоративного горшка и оставьте её под проточной водой на 15 секунд. После того, как она пропитается водой, слейте её в раковину, а затем поместите обратно в горшок", советует Хьюитт.

Только помните, что воду нужно наливать осторожно. "Используя лейку или пульверизатор, будьте осторожны, чтобы вода не попала на цветы орхидеи. Это может повредить цветы и вызвать серую гниль", - говорит Хейс.

Метод с кубиками льда

Исследования показывают, что этот может быть довольно эффективным. Кубики обеспечивают контролируемое, дозированное количество воды, и помогают предотвратить перелив — один из самых быстрых способов погубить орхидею. Общая рекомендация — использовать около трёх кубиков льда, помещая их поверх почвы, чтобы они медленно насыщали растение влагой по мере таяния.

Как часто поливать орхидею

Как правило, орхидеи необходимо поливать еженедельно, в зависимости от сезона и температуры.

Поливайте регулярно и не допускайте пересыхания почвы между поливами. Растение не должно захлебнуться водой — важно поддерживать постоянную влажность почвы. Ключ к успеху — дать растению свободно дренироваться, говорит Хьюитт.

Она советует поливать орхидеи примерно два раза в неделю или чаще в тёплые или сухие месяцы.

Однако Хейз советует обратить внимание не только на график полива, чтобы обеспечить орхидею достаточным количеством влаги. "Не просто следуйте графику полива. Следите за цветом корней: если они белые, поливайте. Если корни зелёные, оставьте их в покое".

