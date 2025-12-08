Новая стратегия национальной безопасности США сигнализирует об изменении стратегических приоритетов Америки. НАТО больше не является приоритетом для США, а развитие отношений с Россией имеет главенствующее значение. Об этом в комментарии УНИАН сообщил политолог, директор программы "Северная Америка" украинской исследовательской группы "Украинская призма" Александр Краев.
"На самом деле очевидно, что американцы серьезно говорили о том, что они не воспринимают НАТО как приоритет. Трамп серьезно говорил, что он из-за миграции пересмотрит отношения с европейцами. Раньше все это воспринималось к шутки. Как это американский президент несерьезно может воспринимать отношения с Европой? Как это американский президент несерьезно относиться к НАТО и обязательствам по безопасности и т.д. Оказалось, что Трамп не врет. Оказалось, что Трамп абсолютно серьезно это говорит. И оказалось, что теперь мы живем в реальности, когда Европа должна учиться быть сама по себе", - отметил эксперт.
Он отметил, что фактически все, что воспроизведено в новой стратегии национальной безопасности США, в том числе о замещающей миграции, о сомнениях относительно европейцев о восстановлении отношений с россиянами, очень похоже на то, что ранее Стив Бэннон, говорил бывший советник и идеолог Трампа.
По словам Краева, демократы считали, что идеи Бэннона никто никогда не будет воспринимать всерьез.
"А оказалось, что его идеи живы, и Трамп готов их воплощать. Идеи Бэннона прослеживаются в стратегии с первой страницы", - убежден Краев.
В частности, как подчеркнул эксперт, Бэннон является автором тезиса о том, что Америке надо вкладывать ресурсы не в старые альянсы, а нужно вкладывать в новые альянсы. Краев сообщил:
"Новые альянсы должны держаться не на исторических каких-то связях, а новые альянсы должны держаться на идеологических связях. Мол, Европа стала левацкой, Европа стала либеральной, а потому, с ней нечего делать. А вот Россия, по мнению Бэннона, консервативное правое государство. Хотя мы знаем, что он ошибается в этом плане".
Видение Бэннона отстаивает позицию, что с Россией надо иметь альянсы. То же самое касается стран центральной Азии, потому что они такие же консервативные, религиозные, настаивают на семье.
"И мы видели недавно визит большой делегации центральноазиатских лидеров к Трампу с подписанием большого количества договоренностей, чуть ли не союзных", - добавил Краев.
В этой связи, по его убеждению, теперь можно видеть, как идеи Бэннона и положения "Проекта-2025" как видения будущего США, достаточно быстро и серьезно воплощается.
"В этом ключе нам не надо недооценивать Трампа. Оказалось, что все-таки, как минимум люди вокруг него, имеют стратегическое мышление и стратегический взгляд на вещи, и, к сожалению, они будут этот стратегический взгляд продвигать в дальнейшем, и он и в дальнейшем будет влиять на эту всю историю", - отметил Краев.
В то же время, Трамп лично, несмотря на то, что в его окружении есть достаточно много сильных идеологов, является полной противоположностью последовательности. Эксперт подчеркнул:
"И скорее всего, воплощение этой стратегии или займет очень много времени, или, в принципе, не будет таким приоритетом, который Трамп и его окружение будут хотеть подать. Поэтому, действительно, стратегия угрожающая, выглядит реально страшно, но не надо думать, что она точно будет воплощена, и что все с ней будет хорошо. Трамп много имел планов. Много он имеет планов и пока, однако, воплощается из них не более 30%. Эта стратегия действительно сигнализирует об изменении стратегических приоритетов США, и вообще об изменении как США себя подают. К ней надо относиться серьезно, но не воспринимать буквально".
Новая стратегия нацбезопасности США
Как сообщал УНИАН, в начале декабря в США обновили стратегию национальной безопасности. В документе определено, что восстановление стратегической стабильности с Россией является приоритетом. В то же время, в документе говорится о том, что НАТО не должно восприниматься как "постоянно расширяющийся альянс". Также предполагается, что за несколько десятилетий некоторые члены НАТО могут пересмотреть свои отношения с США.