Некоторые эксперты скептически относятся к этой разработке, поскольку новые БПЛА стоят дорого и требуют слишком большого количества для эффективности.

Американская армия получает на вооружение беспилотники, спроектированные на основе иранских дронов-камикадзе Shahed. Как пишет The Telegraph, беспилотники FLM 136 или Lucas (Low-cost Unmanned Combat Attack System) станут основой первого американского ударного подразделения беспилотников, о создании которого было объявлено на этой неделе.

Отмечается, что этот шаг является частью стремления Пентагона к доминированию в области беспилотников после того, как война в Украине продемонстрировала разрушительные последствия дешёвых дронов.

Согласно спецификациям SpektreWorks, производителя из Аризоны, эти беспилотники имеют размах крыльев 2,4 м, длину около 3 м и могут летать около шести часов. В свою очередь иранский "Шахед" немного длиннее американской модели, может нести большую полезную нагрузку и имеет дальность полёта примерно в два-три раза больше.

Беспилотники иранского образца станут основой первой американской эскадрильи ударных беспилотников, известной как оперативная группа "Удар Скорпиона". Официальный представитель США сообщил The Telegraph, что подразделение будет состоять примерно из двух десятков человек, но отказался сообщить, сколько беспилотников планируется разместить.

США пытаются наверстать упущенное

Старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Бен Дженсен отмечает, что беспилотник Lucas должен обладать подавляющим численным преимуществом, чтобы быть эффективным в военных условиях.

"Мы моделировали это в военных условиях… по сути, вы запускаете беспилотники, чтобы отвлечь вражеские датчики. Нужно иметь возможность выпустить 10, 20, 30 таких дронов, чтобы создать своего рода залп, поглощающий боеприпасы и внимание противника, открывая полосу атаки для чего-то другого… например, крылатой ракеты", — сказал он.

Даже если их просто перехватит вражеская система ПВО, это может принести стратегическую победу, со временем снижая возможности и бюджет противника.

Это "очень важно в современной войне. Если машина стоимостью 100 000 долларов выдержит ракету стоимостью 1 миллион долларов, это хороший обмен", - сказал Дженсен.

США не могут конкурировать с дешёвой рабочей силой

Беспилотник Lucas стоит значительно дороже других моделей — 35 000 долларов. И хотя Пентагон объявил тендеры на более мелкие устройства стоимостью около 2000 долларов, США не могут конкурировать со своими основными противниками, с их более дешёвой рабочей силой и более мягким регулированием.

"Не думаю, что они до конца поняли, в каких условиях ведётся игра. Я думаю, что они все еще пытаются идти наравне с Китаем, не понимая, что производственные мощности и затраты на рабочую силу в Китае составляют примерно одну десятую от аналогичных показателей в США". Он добавил, что США также не могут конкурировать с Россией или Ираном", — сказал эксперт по беспилотникам Сумантра Майтра.

"Шахеды" в войне в Украине - последние новости

В начале декабря стало известно, что впервые на "Шахедах" обнаружена ракета Р-60. Оккупанты пытаются таким образом уничтожать украинские вертолеты и самолеты тактической авиации, которые охотятся за "Шахедами".

В то же время эксперт по вопросам авиации Константин Криволап рассказал, что Россия применяет модернизированные "Шахеды". Речь идет о беспилотниках, которые оборудованы возможностью связи с оператором.

