Участие тяжелобронированной и бронированной техники в проведении ударно-штурмовых действий действительно снизилось из-за массового применения беспилотников.

Сейчас участие тяжелобронированной и бронированной техники в проведении ударно-штурмовых действий действительно снизилось из-за массового применения беспилотников, однако говорить о том, что российская армия полностью перешла к демеханизированной войне, пока нельзя. Об этом рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" в составе СБС ВСУ Юрий Федоренко в эфире "Украинского радио".

Он отметил, что ранее бронетехника в основном применялась для доставки живой силы на линию боевого соприкосновения под прикрытием пушек и пулеметов, и такой функционал сейчас действительно стал невозможным благодаря работе БПЛА, которые "уничтожают любую технику на расстоянии, достаточно глубоком до достижения передней линии боевого соприкосновения или района интереса, или до возможности прорыва передней линии боевого соприкосновения".

"Но стала ли война демеханизированной? Нет. Логистика происходит за счет других средств: двухколесных мотоциклов, багги, "буханок" и других возможностей завоза в районы интереса за счет применения автотранспорта. А автотранспорт - это же также механизированная часть", - отмечает Федоренко.

Он добавляет, что враг также не отказывается полностью от бронетехники - все зависит от погодных условий.

"Когда неблагоприятные погодные условия, то противник идет в штурм новой колонной с бронированной техникой. Потому что когда падает густой туман или неблагоприятные погодные условия, противник понимает, что эффективность применения беспилотных систем снижается существенно. И как следствие, они пытаются использовать мощь и потенциал брони. Поэтому нельзя сказать, что война полностью стала демеханизированной", - подчеркивает он.

Ранее группировка войск "Восток" сообщила, что Силы обороны Украины проводят поиск и ликвидацию россиян в Покровске. Тогда как в Мирнограде, по данным группировки, украинские защитники сдерживают врага на подступах к городу. Кроме того, Силы обороны организуют дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград.

Также в ISW отмечали, что россияне пытаются разрушить украинские линии коммуникации на севере Харьковской области, обеспечивающие поставки на направлениях Волчанск, Великий Бурлук и Купянск. Такие действия направлены на подготовку к российским наступательным операциям в последующие недели и месяцы.

